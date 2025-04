MotoGP, GP Qatar: pronostici e statistiche chiave

MotoGP e il GP del Qatar rappresentano uno dei momenti più attesi della stagione motociclistica. Le sfide in pista a Lusail attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con diversi team e piloti che cercano di affermarsi in un contesto competitivo e ricco di storia. Oltre alla competizione serrata, il Gran Premio del Qatar offre l’opportunità di riflettere su trend e statistiche che potrebbero influenzare i pronostici e le aspettative per il resto della stagione.

Statistiche e record: il digiuno delle case giapponesi

Il circuito di Lusail si prepara ad accogliere una nuova entusiasmante edizione del GP del Qatar, ma per le case giapponesi il clima potrebbe non essere tra i più favorevoli. Con il recente GP di Austin, i marchi nipponici hanno raggiunto il quarantesimo Gran Premio senza vittorie, un record negativo che potrebbe essere eguagliato questo weekend. Dal 1968 al 1971, le case giapponesi hanno sperimentato un simile digiuno, interrotto solo dalla storica vittoria di Jack Findlay a Dundrod con una Suzuki a due tempi. Tuttavia, con il dominio attuale di Ducati, è possibile che questo periodo senza successi si estenda ulteriormente.

Tra i piloti di spicco, il nome di Maverick Viñales emerge come l’unico in attività ad aver trionfato due volte a Lusail. I plurivincitori del circuito, come Valentino Rossi e Casey Stoner, sono ormai ritirati, mentre Marc Márquez, una volta protagonista, non vince su questo tracciato da oltre un decennio. Le ultime sei edizioni del GP hanno visto sei vincitori diversi, tra cui Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo e Enea Bastianini, rendendo qualsiasi pronostico estremamente incerto.

In conclusione, il Gran Premio del Qatar offre un panorama affascinante e complesso, dove le statistiche e i record storici delle case giapponesi sono costantemente messi alla prova. Con un dominio europeo in pista e un’ampia varietà di vincitori nelle ultime edizioni, il weekend a Lusail promette di essere ricco di sorprese ed emozioni. Le quote attuali, con un’attenzione particolare ai piloti emergenti e ai team europei, riflettono questa incertezza.

