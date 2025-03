Formula 1 “Suzuka 2025”: Statistiche e Pronostici

Suzuka, un nome che risuona con forza tra gli appassionati di Formula 1. Questo tracciato iconico, posto nella prefettura di Mie, in Giappone, è celebre non solo per la sua particolare conformazione a forma di otto, ma anche per le sfide che pone ai team e ai piloti. La gara del 2025 porta con sé numerose aspettative, soprattutto per le novità annunciate dalla Pirelli in materia di pneumatici e per l’introduzione di un nuovo asfalto in alcune sezioni del circuito.

Strategie e statistiche: l’impatto delle nuove mescole

Il Gran Premio del Giappone 2025 rappresenta una tappa fondamentale per i team, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle nuove mescole C1, C2 e C3 introdotte da Pirelli. Queste gomme, caratterizzate da una maggiore morbidezza rispetto allo scorso anno, sono state progettate per affrontare le curve impegnative di Suzuka. Il tracciato, lungo 5,807 chilometri, è noto per i suoi cambi di elevazione e le sue 18 curve, tra cui spiccano le celebri Esse e la 130R.

Mescola Utilizzo Prevalente C1 60% dei giri nel 2024 C2 31% nel primo stint nel 2024 C3 Impiego limitato a causa del degrado

Le simulazioni pre-gara indicano un miglioramento nei tempi sul giro grazie alla combinazione del nuovo asfalto e delle prestazioni ottimizzate delle vetture 2025. Si prevede un guadagno di circa un secondo e mezzo rispetto all’anno precedente. Tuttavia, un aspetto cruciale sarà comprendere come le squadre gestiranno l’allocazione dei pneumatici durante le tre sessioni di prove libere, cercando il miglior assetto per la gara.

Lo scorso anno, una collisione tra Albon e Ricciardo portò a una bandiera rossa che influenzò le strategie, rendendo la doppia sosta la più comune. Tuttavia, la campagna 2025, con le nuove specifiche delle mescole e il rinnovato manto stradale, potrebbe vedere approcci differenti.

Il Gran Premio di Suzuka è da sempre un banco di prova impegnativo per i team. Le forze laterali, verticali e longitudinali cui sono sottoposti gli pneumatici richiedono una gestione attenta e strategica. In un contesto così esigente, le scelte di Pirelli e l’interpretazione di ciascun team potrebbero fare la differenza. Segui le nostre analisi esclusive e resta informato su tutte le novità del mondo della Formula 1!