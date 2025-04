La Parigi-Roubaix è una delle grandi classiche del ciclismo. Nota anche con il suggestivo soprannome di L’Inferno del Nord per la durezza di alcuni suoi tratti in pavè, raduna alcuni dei migliori ciclisti del circuito internazionale, pronti a darsi battaglia in un percorso tutto francese. Fa parte delle cinque Classiche Monumento, espressione con cui si indica un gruppo di prestigiose corse a cui appartengono la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per arrivare preparatissimi alla gara, che si terrà il 13 aprile con partenza prevista per le 11.10.

Il percorso della Parigi-Roubaix

​Disputata per la prima volta nel 1896 e celebre per le difficili condizioni del terreno e del paesaggio, la Parigi-Roubaix presenta nella sua edizione 2025 alcune interessanti novità. La gara, che si sviluppa su una distanza di 259,2 km, con partenza a Compiègne e arrivo al Velodromo di Roubaix, da quest’anno vede l’introduzione di due nuovi pavè, Artres e Famars: questi settori sono stati pensati per aumentare la difficoltà della corsa, rendendola ancora più emozionante e imprevedibile.

C’è un’altra modifica molto interessante, ossia l’avvicinamento alla Foresta di Arenberg. Un passaggio molto tenuto, per cui sono state adottate nuove misure di sicurezza per i corridori: gli organizzatori hanno previsto una deviazione con quattro curve ad angolo retto nel chilometro precedente, in modo da ridurre la velocità con cui il gruppo affronta si approccia a questo settore.

Entriamo nel dettaglio del percorso della Parigi-Roubaix 2025: il primo dei settori pavé si presenta dopo circa 100 chilometri, all’uscita del villaggio di Troisvilles, per poi passare per la già menzionata Foresta di Arenberg con il suo grado di difficoltà 5 stelle. A questo punto il gruppo si dirige verso Mons-en-Pévèle, altro estenuante settore classificato 5 stelle, con 3 km di pavè irregolare. Finita qui? Tutt’altro: l’ultima prova è il Carrefour de L’Arbre, 2,1 km di sofferenza che in genere rappresentano la mazzata finale per i ciclisti ancora in gara; chi riesce a sopravvivere si troverà davanti un ultimo, spettacolare rettilineo che conduce al Velodromo, e quindi al traguardo.

Vincitori celebri della Parigi-Roubaix

La fama della Parigi-Roubaix deriva anche dal fatto di aver visto trionfare al termine del suo percorso alcuni dei più grandi nomi della storia del ciclismo. Diversi sono stati i plurivincitori della corsa, su cui spiccano Roger De Vlaeminck e Tom Boonen, con quattro vittorie a testa. Ma i nomi non sono finiti: tanti i campioni a calcare questo percorso, tra cui Eddy Merckx, Johan Museeuw, Francesco Moser e Mathieu Van der Poel, che ha vinto le ultime due edizioni.

I favoriti della Parigi-Roubaix 2025

Arriviamo all’edizione 2025, che si preannuncia particolarmente interessante per via dell’alto numero di campioni e ciclisti affermati che parteciperà: il nome per eccellenza è quello di Tadej Pogačar, che farà il suo debutto assoluto in questa competizione e la cui presenza ha già suscitato un fortissimo interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Anche se si tratta della sua prima sul percorso della Parigi-Roubaix, non si può non considerarli come uno dei favoriti assoluti.

E poi c’è Mathieu van der Poel, il bicampione in carica determinato a difendere il suo titolo e che punterà alla sua esperienza sui terreni accidentati e perigliosi per centrare un three-peat che sarebbe storico.

Altri nomi da tenere d’occhio sono il belga Wout van Aert, che ha dovuto rinunciare alla scorsa edizione per un infortunio, il francese Arnaud Démare, che torna nel nord Europea dopo un’assenza di quattro anni, e il velocista belga Jasper Philipsen, arrivato secondo nel 2024.

Dove vedere la Parigi-Roubaix

La Parigi-Roubaix 2025 sarà trasmessa anche in Italia. Se volete assistere a questa gara molto attesa, non vi resta che collegarvi a Eurosport o Discovery+, che copriranno interamente l’evento. Quindi, anche chi è abbonato a DAZN potrà sintonizzarsi sulla gara e scoprire cosa riserva questo tostissimo ed emozionante percorso.