Aprile porta con sé molti appuntamenti di spessore in tantissime discipline diverse. I campionati di calcio entrano nelle loro giornate più calde, i Gran Premi iniziano a dare i primi verdetti sullo stato di forma dei piloti e il ciclismo offre alcune delle sue Classiche più amate. Mettete mano al vostro calendario, dunque, perché è tempo di segnare i principali appuntamenti di un mese che promette moltissime emozioni.

Calcio: i grandi appuntamenti del mese

Sarà un mese intenso per gli amanti del calcio: tra campionati e coppe, infatti, potrebbero arrivare i primi, attesissimi verdetti.

Andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League . I primi si disputeranno l’ 8 e il 9 aprile , i secondi il 15 e 16 aprile : gli abbinamenti sono Bayern Monaco vs Inter, Arsenal vs Real Madrid , Barcellona vs Borussia Dortmund e PSG vs Aston Villa .

Quarti di Europa League e Conference League . Anche le altre due coppe europee entrano nel vivo, con l'andata dei quarti prevista per il 10 aprile e il ritorno per il 17 in entrambe le competizioni. Gli abbinamenti dell' Europa League sono Bodø/Glimt vs Lazio, Rangers vs Atletico Bilbao, Lione vs Manchester United e Tottenham vs Eintracht; gli abbinamenti della Conference sono Legia Varsavia vs Chelsea, NK Celje vs Fiorentina, Djurgårdens vs Rapid Vienna e Betis vs Jagellonia.

. Anche le altre due coppe europee entrano nel vivo, con l’andata dei quarti prevista per il 10 aprile e il ritorno per il 17 in entrambe le competizioni. Gli abbinamenti dell’ sono Bodø/Glimt vs Lazio, Rangers vs Atletico Bilbao, Lione vs Manchester United e Tottenham vs Eintracht; gli abbinamenti della sono Legia Varsavia vs Chelsea, NK Celje vs Fiorentina, Djurgårdens vs Rapid Vienna e Betis vs Jagellonia. Il Campionato di Serie A si avvia alla fase finale, con alcuni match clou che potranno dire la loro sulla corsa scudetto e sul piazzamento nella zona Europa. Tra i match più importanti del mese ci sono Lazio vs Roma, Milan vs Atalanta e Inter vs Roma.

Formula 1: i GP di aprile

Per quanto riguarda la Formula 1, due sono le gare da non perdere:

Il GP del Giappone , che si terrà il 6 aprile sul circuito di Suzuka. 53 giri per una lunghezza di 5,807 km, questa pista è molto amata dagli appassionati, dato che il suo nome è legato a gare storiche che in alcuni casi hanno deciso l’assegnazione del Mondiale.

, che si terrà il sul circuito di Suzuka. per una lunghezza di km, questa pista è molto amata dagli appassionati, dato che il suo nome è legato a gare storiche che in alcuni casi hanno deciso l’assegnazione del Mondiale. Il GP del Bahrein, che si terrà il 13 aprile. Si tratta di uno dei circuiti più famosi di tutto il Mondiale, garanzia di grandi emozioni e di gare all’ultimo respiro con i suoi 54 giri e i 5,412 km di lunghezza complessiva.

La McLaren è sicuramente la scuderia da tenere d’occhio: del resto, i primi due Gran Premi sono stati vinti dalle vetture di questa casa di costruzioni, rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastry.

MotoGP: dove si corre e chi è favorito

Restiamo in tema motori, passando al Motomondiale:

GP del Qatar , nel weekend tra l’11 e il 13 aprile.

, nel weekend tra l’11 e il 13 aprile. GP di Spagna, nel weekend tra il 25 e il 27 aprile.

Dopo le prime 3 gare molto intriganti siamo in grado di vedere quali piloti sono particolarmente in forma, tra conferme scontate e sorprese. La classifica vede ai primi 10 posti:

Alex Marquez, 87 punti Marc Marquez, 86 punti Francesco Bagnaia, 75 punti Franco Morbidelli, 55 punti Fabio Di Giannantonio, 44 punti Ai Ogura, 25 punti Johann Zarco, 25 punti Marco Bezzecchi, 24 punti Luca Marini, 20 punti Jack Miller, 19 punti

Ciclismo: aprile è tempo di classiche

Aprile è un grande mese per il ciclismo. Sono tantissime le classiche che prenderanno vita nelle prossime settimane, tra cui:

La Parigi-Roubaix , la cosiddetta Regina delle Classiche che si terrà il 13 aprile 2025 e che vedrà partecipare anche Tadej Pogacar .

, la cosiddetta Regina delle Classiche che si terrà il 13 aprile 2025 e che vedrà partecipare anche . La Freccia Vallone (23 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (27 aprile), due delle tre classiche delle Ardenne.

Tennis: il grande ritorno sulla terra rossa

Nel tennis si apre la stagione della terra rossa, dove gli specialisti della superficie lenta e del rimbalzo elevato danno il meglio di sé. Se l’evento Re della stagione è il Roland Garros, che si svolge tra maggio e giugno, aprile è comunque protagonista di grandi tornei di valore, che diranno molto sullo stato di forma dei diversi tennisti:



– Masters 1000 di Monte Carlo (4–13 aprile)

– Open di Barcellona (12-20 aprile)

– Open di Monaco (12-20 aprile)

– Masters 1000 di Madrid (21 aprile – 4 maggio)

Tra i tanti nomi in gara, ad attirare l’attenzione è sicuramente Jannik Sinner, l’italiano che occupa la posizione di numero 1 al mondo.

Basket: chiusura della regular season NBA ed Eurolega

Anche nel basket è tempo di verdetti. L’NBA si avvia al suo finale di stagione regolare, che si chiuderà il 16 aprile, e si prepara a dei combattutissimi playoff: se molte squadre (Cleveland, Boston, Oklahoma, Houston, Denver, per citare le più in forma) sono già sicure di avere un posto al torneo conclusivo, molte altre (Miami, Chicago, Dallas, Phoenix, Sacramento) dovranno lottare per conquistare la possibilità di accedere al play-in, la fase preliminare della post-season a cui si qualificano le squadre che terminano il campionato tra il 6 e il 10° posto.



Entriamo anche nella fase calda dell’Eurolega, diretta a grandi passi alle ultime due giornate. L’Olimpia Milano, una delle due italiane della competizione, ha ancora una flebile possibilità di qualificarsi alla post-season: per farlo dovrà battere l’altra italiana, la Virtus Bologna già fuori dai giochi, e il Baskonia, e sperare in una serie di passi falsi da parte delle avversarie. Gli appuntamenti della squadra milanese sono rispettivamente venerdì 4 aprile e giovedì 10 aprile.

