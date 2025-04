Europa League: i pronostici di Lione-Manchester Utd

Lione–Manchester United rappresenta un incontro cruciale nell’ambito dei quarti di finale dell’Europa League. In un momento in cui le ambizioni europee del Manchester United pendono da un filo, questa partita diventa un’opportunità di riscatto per i Red Devils, mentre il Lione mira a confermare la sua straordinaria prestazione stagionale. Con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia sul campo, l’attesa è palpabile per un match che promette emozioni e colpi di scena.

Statistiche e forma attuale del Lione

Il Lione si presenta a questa sfida con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta nella fase a gironi dell’Europa League, dimostrando una solidità e una capacità offensiva notevoli. Con 23 reti segnate, i francesi si posizionano come la seconda squadra più prolifica del torneo, subito dietro il Bodo/Glimt. In Ligue 1, i “Gones” mantengono vive le loro speranze di Champions League grazie alla vittoria cruciale contro il Lille, che li avvicina ulteriormente al Monaco in classifica.

L’Europa League diventa così la principale vetrina per un Manchester United alla ricerca di redenzione. Dopo una stagione nazionale deludente, con i Red Devils lontani dai vertici della Premier League, l’Europa League rappresenta l’ultima chance per garantirsi un posto nella prossima Champions League. La squadra di Ruben Amorim ha mostrato sprazzi di brillantezza, specialmente nella sfida contro la Real Sociedad, dove un Bruno Fernandes ispirato ha messo a segno una tripletta decisiva per il passaggio ai quarti.

Le sfide non mancano per il tecnico Amorim, che dovrà fare a meno di numerosi titolari tra cui Mainoo, Diallo, Lisandro Martinez e altri ancora. L’assenza di questi elementi potrebbe pesare, ma il Manchester United ha già dimostrato capacità di adattamento, come evidenziato nel recente pareggio a reti inviolate con il Manchester City.

La partita di andata al Parc Olympique Lyonnais sarà dunque un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre. Il Lione, con l’attacco guidato da Mikautadze, punta a sfruttare il fattore campo, mentre i Red Devils cercheranno di replicare le prestazioni europee che li hanno portati fino a questo punto.

Le quote delle scommesse vedono leggermente favorito il Lione, grazie alla forma recente e al vantaggio di giocare in casa. Tuttavia, il calcio insegna che nulla è scontato, specialmente in sfide così equilibrate.

