GP di Suzuka: pronostico e statistiche per la F1 2025

Formula 1: l’annuale Gran Premio del Giappone, disputato sul circuito di Suzuka, ha spesso giocato un ruolo chiave nella determinazione del campione del mondo. Dal 2012, il vincitore di questo evento ha quasi sempre coinciso con il campione del mondo a fine stagione. L’unica eccezione si è verificata nel 2019, quando Valtteri Bottas ha trionfato sul suolo giapponese, ma il titolo è andato al suo compagno di squadra Lewis Hamilton.

Statistiche del GP di Suzuka: una tradizione vincente

Analizzando i risultati dal 2012 al 2022, emerge una chiara tendenza: chi vince a Suzuka ha ottime possibilità di conquistare il titolo mondiale di Formula 1. La storia recente del circuito giapponese evidenzia la sua influenza decisiva:

2012-2013 : Sebastian Vettel conquista sia Suzuka che il titolo mondiale con la Red Bull .

: conquista sia Suzuka che il titolo mondiale con la . 2014-2015 : Lewis Hamilton trionfa a Suzuka e vince il campionato con Mercedes .

: trionfa a Suzuka e vince il campionato con . 2016 : Nico Rosberg ottiene il suo unico titolo mondiale dopo la vittoria a Suzuka.

: ottiene il suo unico titolo mondiale dopo la vittoria a Suzuka. 2019 : Valtteri Bottas vince a Suzuka, ma il titolo va a Hamilton .

: vince a Suzuka, ma il titolo va a . 2022: Max Verstappen trionfa e si laurea campione del mondo con Red Bull.

Quest’anno, il leader della classifica è Lando Norris, che guida con 44 punti, seguito da Max Verstappen a 36 punti e George Russell con 35. Il compagno di squadra Oscar Piastri è a 34 punti, consolidando l’ottimo inizio di stagione della McLaren. Con due vittorie nelle prime gare, Norris deve guardare al GP di Suzuka come a un crocevia cruciale per la sua corsa al titolo.

Il Gran Premio del Giappone non è solo una gara, ma un banco di prova storico e simbolico per chi ambisce al massimo traguardo della Formula 1. Le statistiche non garantiscono il futuro, ma offrono una chiara indicazione della strada da percorrere per chi punta al titolo.Lando Norris e McLaren sono avvisati: il successo a Suzuka potrebbe essere il tassello finale di un’annata memorabile.

Vuoi rimanere aggiornato sui prossimi eventi? Scopri gli ultimi pronostici e analisi nella nostra sezione dedicata!