Ci siamo: dopo una lunga attesa, i quarti di Champions League stanno per cominciare. Sono rimaste solo le 8 migliori squadre d’Europa a darsi battaglia, alla ricerca della coppa per club più ambita del vecchio continente. Ogni minuto conta, e vincere all’andata potrebbe voler dire mettere una seria ipoteca sul passaggio allo stage successivo: andiamo ad analizzare nel dettaglio i diversi abbinamenti tra grandi classici, squadre favorite e possibili sorprese.

Arsenal vs Real Madrid (8 aprile, ore 21)

Match dal grande fascino, ideale per gli amanti del calcio europeo e dei nomi di talento. Al netto del solito problema con la prima punta di ruolo, l’Arsenal di Arteta è ormai un grande nome in Europa: verticale, rapido e organizzato, con nomi del calibro di Saka, Rice e Trossard. Niente di tutto questo potrebbe comunque essere sufficiente a fermare il Real Madrid, la schiacciasassi per eccellenza. Si sa, del resto, che i blancos hanno una mistica tutta loro in Europa e sembrano essere ineluttabili a prescindere da chi si trovano davanti. Non manca comunque una dose insensata di talento tra Mbappè, Vinicius, Valverde, Cavaminga, Endrick, Lucas Vasquez, Rodrygo, e potremmo andare avanti con altri nomi. Tra profondità della rosa, esperienza e l’arcinota capacità di vincere anche nelle situazioni più disperate, è il Real Madrid ad essere favorito, ma non bisogna dare per scontato lo spirito di Arteta e dei suoi.

Bayern Monaco vs Inter (8 aprile, ore 21)

L’ultima italiana rimasta deve affrontare un avversario di grande rilievo e big europea dalla prestigiosa tradizione: il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Se si pensa ai precedenti tra le due squadre, è facile tornare immediatamente al 2010 e quella finale di Champions vinta dai nerazzurri. Ma come arrivano i due team a questa sfida di ben 15 anni dopo? Il Bayern Monaco versa in condizioni discretamente disastrose: la squadra bavarese è infatti decimata dagli infortuni, e giocherà sicuramente priva di Neuer, Upamecano, Davis, Ito, Coman, Pavlovic e Musiala. Inoltre, pare che anche Henry Kane sia a mezzo servizio e alle prese con un debilitante problema alla caviglia.

L’Inter, comunque, farà meglio a non abbassare la guardia: se l’avversario è senz’altro ridimensionato, rimane pur sempre un gigante esperto e pratico dell’ambiente europeo. È comunque vero anche quest’Inter può vantare un ottimo grado di maturità – ricordiamo che è arrivata in finale soltanto due anni fa – e vanta un gruppo ben rodato, solido e con tante stelle. Certo, il rischio del calo di tensione c’è, come si è visto proprio questa domenica contro il Parma, perciò l’Inter farà meglio a non farsi abbagliare dalle luci europee.

Barcellona vs Borussia Dortmund (9 aprile, ore 21)

Quella tra Barcellona e Borussia Dortmund promette di essere una sfida davvero divertente: squadre che mischiano gioventù ed esperienza, a cui piace fare gioco e cercare di dominare sugli avversari e sopratutto ricche di singoli talenti da tenere d’occhio. Sotto Hans-Dieter Flick, il Barcellona ha ritrovato la propria dimensione europea, e molti interpreti si sono riscoperti grandi mattatori in questo campo: un esempio è Raphinha, che al momento è leader della Champions sia nella classifica marcatori che in quella degli assistman. Lui è sicuramente l’uomo da tenere d’occhio, senza scordarsi però di Lamine Yamal, Pedri e Lewandowski.

Il Borussia Dortmund ha dimostrato di poter giocare contro chiunque, e anche se parte sfavorito per il passaggio del turno (sopratutto per il fatto che il ritorno dei quarti si giocherà al Camp Nou) non bisogna commettere l’errore di pensare sia fuori dai giochi. Guirassy e Adeyemi stanno terrorizzando le difese avversarie, e a questo duo offensivo si aggiungono elementi di spessore come Reyna e Schlotterbeck. Se c’è una cosa certa, è che ci divertiremo.

PSG vs Aston Villa

Dopo aver eliminato il Liverpool, il Paris Saint-Germain è diventato automaticamente uno dei principali favoriti per la vittoria della Champion League. Merito anche, ma non solo, della straordinaria stagione di Ousmane Dembélé, che dopo la partenza di Mbappè ha ritrovato centralità nel progetto e, di conseguenza, una grand fiducia nei proprio mezzi. Ma bisogna anche sottolineare la grande campagna di Donnarumma, decisivo nel doppio confronto con la squadra inglese. E poi c’è Kvaratskhelia, partito in sordina dopo il suo arrivo a gennaio ma diventato rapidamente un pezzo fondamentale della scacchiera di Luis Enrique.

I parigini affronteranno l’Aston Villa, che è certamente sfavorito ma può contare su uno degli uomini più pericolosi di tutta Europa: l’allenatore Unai Emery. Questa squadra, solida, tenace e furba, ne è il naturale riflesso e l’ennesimo capolavoro di un tecnico che ha vinto moltissimo ma che per certi versi è ancora sottovalutato. Guidata dal suo istrionico allenatore, da Marcus Rashford, Asensio, Ollie Watkins e altri nomi spicco, il team inglese potrebbe quindi mettere a due prova il PSG all’interno di un doppio confronto che promette spettacolo.

