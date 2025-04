La Champions League 2025 è pronta a mettere l’una di fronte all’altra le 8 migliori squadre di tutta Europa. Dopo l’inedito girone unico con 36 squadre, stiamo per entrare nella fase finale della competizione per club più celebre del vecchio continente: il vero viaggio per la grandezza inizia ora.

Le 8 squadre rimaste in corsa: il quadro dei quarti di finale

Cominciamo ripercorrendo le 8 squadre rimaste in gioco e il loro percorso fino a questo momento.

Il Bayern Monaco nella fase del girone ha affrontato la Dinamo Zagabria, l’Aston Villa, il Barcellona, il Benfica, il PSG, lo Shakhtar, il Feyenoord e lo Slovan Bratislava. Ha poi superato il Celtics agli spareggi e il Bayer Leverkusen agli ottavi.

nella fase del girone ha affrontato la Dinamo Zagabria, l’Aston Villa, il Barcellona, il Benfica, il PSG, lo Shakhtar, il Feyenoord e lo Slovan Bratislava. Ha poi superato il Celtics agli spareggi e il Bayer Leverkusen agli ottavi. Il Real Madrid nella fase del girone ha affrontato Stoccarda, Lille, Borussia Dortmund, Milan, Liverpool, Atalanta, Salisburgo e Brest. Negli spareggi ha battuto il Manchester City con il punteggio complessivo di 6-3 e agli ottavi ha sconfitto l’Atletico Madrid ai rigori.

nella fase del girone ha affrontato Stoccarda, Lille, Borussia Dortmund, Milan, Liverpool, Atalanta, Salisburgo e Brest. Negli spareggi ha battuto il Manchester City con il punteggio complessivo di 6-3 e agli ottavi ha sconfitto l’Atletico Madrid ai rigori. L’ Inter nella fase del girone ha affrontato il Manchester City, la Stella Rossa, lo Young Boys, l’Arsenal, il Lipsia, il Bayern Leverkusen, lo Sparta Praga e il Monaco. Agli ottavi ha superato il Feyenoord.

nella fase del girone ha affrontato il Manchester City, la Stella Rossa, lo Young Boys, l’Arsenal, il Lipsia, il Bayern Leverkusen, lo Sparta Praga e il Monaco. Agli ottavi ha superato il Feyenoord. Il Barcellona nella fase del girone ha affrontato il Monaco, lo Young Boys, il Bayern Monaco, lo Stella Rossa, il Brest, il Borussia Dortmund, il Benfica e l’Atalanta. Agli ottavi ha superato il Benfica.

nella fase del girone ha affrontato il Monaco, lo Young Boys, il Bayern Monaco, lo Stella Rossa, il Brest, il Borussia Dortmund, il Benfica e l’Atalanta. Agli ottavi ha superato il Benfica. Il Borussia Dortmund nella fase del girone ha affrontato Bruges, Celtic, Real Madrid, Sturm Graz, Dinamo Zagabria, Barcellona, Bologna e Shakhtar. Agli spareggi ha superato lo Sporting Lisbona e agli ottavi il Lille.

nella fase del girone ha affrontato Bruges, Celtic, Real Madrid, Sturm Graz, Dinamo Zagabria, Barcellona, Bologna e Shakhtar. Agli spareggi ha superato lo Sporting Lisbona e agli ottavi il Lille. Il PSG nella fase del girone ha affrontato Girone, Arsenal, PSV, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Salisburgo, Manchester City e Stoccarda. Agli spareggi ha superato il Brest e agli ottavi il Liverpool.

nella fase del girone ha affrontato Girone, Arsenal, PSV, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Salisburgo, Manchester City e Stoccarda. Agli spareggi ha superato il Brest e agli ottavi il Liverpool. L’ Aston Villa nella fase del girone ha affrontato Young Boys, Bayern Monaco, Bologna, Bruges, Juventus, Lipsia, Monaco e Celtic. Agli ottavi ha superato agevolmente il Bruges.

nella fase del girone ha affrontato Young Boys, Bayern Monaco, Bologna, Bruges, Juventus, Lipsia, Monaco e Celtic. Agli ottavi ha superato agevolmente il Bruges. L’Arsenal nella fase del girone ha affrontato l’Atalanta, il PSG, lo Shakhtar, l’Inter, lo Sporting, il Monaco, la Dinamo Zagabria e il Girona. Agli ottavi ha superato il PSV.

Giunte ai quarti di finale, queste 8 grandi squadre sono così accoppiate:

Bayern Monaco vs Inter (andata 8 aprile ore 21)

Arsenal vs Real Madrid (andata 8 aprile ore 21)

Barcellona vs Borussia Dortmund (andata 9 aprile ore 21)

PSG vs Aston Villa (andata 9 aprile ore 21)

Le grandi favorite secondo rendimento e numeri

Ovviamente, nello sport nessuno ha la sfera di cristallo, e il bello delle competizione come la Champions League è che la sorpresa è dietro l’angolo. Di certo, però, ci sono i favoriti, e in questo caso sono essenzialmente tre: il Real Madrid, il Barcellona e il PSG.

Il Real Madrid, si sa, è la squadra europea per eccellenza. Non è solo il campione in carica, ma è anche il team più titolato della competizione. Sa come vincere, come gestire l’eventuale svantaggio e non cede mai alla pressione del momento; inoltre, il suo status mette spesso in difficoltà gli avversari. E sanno gestire anche eventualità come i rigori, come visto nel round contro l’Atletico Madrid.

il Barcellona è una squadra in eccellente stato di forma, con grandi giocatori e un meccanismo ormai ben rodato. Prima di liquidare il Benfica, si è classificata seconda nel girone unico alle spalle del solo Liverpool, con 28 gol fatti e 13 subiti .

e . Il nuovo PSG sta performando molto meglio di quanto gli scettici credevano, sopratutto visto l’addio di Mbappè. La squadra francese ha trovato in Dembelè un nuovo leader tecnico, con l’esterno che sembra finalmente essere tornato al livello che ci si aspetta da lui. L’aver battuto gli assoluti favoriti, quel Liverpool che sembrava già destinato alla finale, ha poi dato alla squadra di Luis Enrique una consapevolezza quanto mai solida.

Le possibili sorprese: outsider e schegge impazzite

Se da un lato ci sono i favoriti, dall’altro non mancano gli outsider: la grande sorpresa ad ora è sicuramente l’Aston Villa guidata dall’eterno Unai Emery. L’allenatore francese sa benissimo come ci si comporta sui grandi palchi europei e la squadra inglese, di riflesso, gioca in modo molto solido e senza farsi troppi problemi, grazie anche agli innesti di Rushford e Asensio. Ora affronterà il PSG: una partita senz’altro scomoda, ma chi può dire che non arrivi l’upset.

L’Inter non è data tra i principali favoriti, ma non è nemmeno da considerare una vera e propria underdog. Del resto, è stata finalista solo due edizioni fa: ha un gioco solidissimo, alcuni tra i migliori calciatori in Europa (Marcus Thuram su tutti) e il giusto mix tra freschezza ed esperienza. Ai quarti, inoltre, affronterà un Bayern Monaco molto rimaneggiato per via dell’emergenza infortuni.

I giocatori decisivi da seguire nei quarti

Come dice il suo steso nome, la Champions League è il terreno di caccia dei campioni, dei calciatori più in vista e importanti al mondo. Andiamo allora ad approfondire i singoli giocatori da tenere d’occhio nel prossimo round:

Il primo nome è senz’altro quello di Raphinha del Barcellona. L’ala blaugrana è infatti il capocannoniere della competizione con ben 11 gol . E non è tutto, perchè Raphinha guida anche la classifica degli assist, con 5 .

del Barcellona. L’ala blaugrana è infatti il capocannoniere della competizione con ben . E non è tutto, perchè Raphinha guida anche la classifica degli assist, con . Un altro attaccante da guardare per bene è Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, che con le sue 10 reti sta ormai diventando un nome di richiamo in tutta Europa.

del Borussia Dortmund, che con le sue 10 reti sta ormai diventando un nome di richiamo in tutta Europa. Tornando agli assist, segnaliamo i nomi di Hakimi del PSG (5), Brandt del Borussia Dortmund (5), ancora Guirassy (4) e Watkins dell’Aston Villa (4).

del PSG (5), del Borussia Dortmund (5), ancora (4) e dell’Aston Villa (4). Abbiamo visto, sia nella fase del girone che negli spareggi e negli ottavi, come i portieri stiano svolgendo un ruolo determinante in questa Champions. Il nome da fare non può che essere quello di Gianluigi Donnarumma, grande protagonista del doppio confronto tra PSG e Liverpool. Ovviamente, non possiamo lasciare fuori da questo discorso Thibaut Courtois del Real Madrid ed Emiliano Martinez dell’Aston Villa

I precedenti più importanti delle squadre rimaste

Passiamo ora ai precedenti delle squadre rimaste in gioco, cominciando da alcune curiosità storiche:

Il Real Madrid ha vinto le prime cinque edizioni consecutive della Coppa dei Campioni (1956-1960), un record mai eguagliato.

ha vinto le prime cinque edizioni consecutive della Coppa dei Campioni (1956-1960), un record mai eguagliato. Il Bayern Monaco ha vinto tre edizioni consecutive negli anni ’70 (1974-1976) con la squadra di Beckenbauer, Müller e Maier.

ha vinto tre edizioni consecutive negli anni ’70 (1974-1976) con la squadra di Beckenbauer, Müller e Maier. L’ Aston Villa , la sorpresa di questa edizione, ha una storia illustre: ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1982 battendo il Bayern Monaco.

, la sorpresa di questa edizione, ha una storia illustre: ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1982 battendo il Bayern Monaco. Il Barcellona ha raggiunto il suo massimo splendore sotto Pep Guardiola, vincendo due Champions in tre anni (2009, 2011).

ha raggiunto il suo massimo splendore sotto Pep Guardiola, vincendo due Champions in tre anni (2009, 2011). L’ Inter è l’ultima italiana ad aver vinto la Coppa, nel 2010.

è l’ultima italiana ad aver vinto la Coppa, nel 2010. La Borussia Dortmund più celebre del Borussia Dortmund risale 1997, quando conquista la Coppa ai danni di un’italiana, la Juventus.

più celebre del Borussia Dortmund risale 1997, quando conquista la Coppa ai danni di un’italiana, la Juventus. Il PSG e l’Arsenal sono gli unici club fa quelli ancora in gioco a non aver mai vinto la Champions.

Pur non coinvolti in abbinamenti diretti, alcune delle squadre rimaste in gioco sono legate da rivalità molto sentite, come ad esempio:

Real Madrid vs Bayern Monaco , che si sono affrontate in 26 partite di Champions League.

, che si sono affrontate in 26 partite di Champions League. Real Madrid vs Barcellona , l’eterno Clásico spagnolo.

, l’eterno Clásico spagnolo. Bayern Monaco vs Borussia Dortmund , la rivalità tedesca per eccellenza culminata nella finale del 2013.

, la rivalità tedesca per eccellenza culminata nella finale del 2013. PSG vs Bayern Monaco , che si sono incontrate nella finale del 2020.

, che si sono incontrate nella finale del 2020. Inter vs Barcelona , con la famosa semifinale del 2010.

, con la famosa semifinale del 2010. Arsenal vs Barcelona, due compagini che si sono affrontate diverse volte a livello europeo.

Di questi 8 team, ben 6 hanno già raggiunto il palcoscenico finale negli ultimi 10 anni: il Real, il Bayern e il Barcellona hanno vinto, mentre l’Inter, il PSG e il Borussia Dortmund si sono dovuti arrendere proprio in finale.

