Gianluigi “Gigio” Donnarumma è un nome che risuona ormai da tempo nel panorama calcistico internazionale. Nato il 25 febbraio 1999 a Castellammare di Stabia, vicino Napoli, Donnarumma ha rapidamente scalato le gerarchie in Serie A, diventando uno dei portieri più promettenti e talentuosi della sua generazione. La sua storia è quella di un giovane prodigio che ha conquistato rapidamente il palcoscenico in anticipo rispetto ai suoi coetanei. Il fisico imponente, ovvero 196 centimetri di altezza per 92 kg di peso, gli ha dato fin da subito sicurezza tra i pali, fino dai primi esordi con la Primavera del Milan.

La carriera di Donnarumma

La carriera di Donnarumma ha avuto un inizio fulminante. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha fatto il suo debutto in Serie A a soli 16 anni e 242 giorni, il 25 ottobre 2015, contro il Sassuolo. In quel giorno è diventato il secondo portiere più giovane a debuttare nella massima serie italiana, superato solo da Giuseppe Sacchi nel 1931. Le sue prestazioni impressionanti, seppur condite da qualche sbavatura, gli sono subito valse la fiducia dell’allenatore Siniša Mihajlović che da quel momento lo ha fatto diventare il titolare inamovibile della porta rossonera. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images)

Nell’estate del 2021, Donnarumma ha compiuto un passo significativo nella sua carriera trasferendosi al Paris Saint-Germain (PSG) a parametro zero, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Milan. Questo trasferimento ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi rossoneri, alcuni dei quali hanno espresso disappunto per la sua decisione di lasciare il club che lo aveva cresciuto. Al PSG Donnarumma ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita per il posto da titolare con Keylor Navas, un portiere di grande esperienza e successo. Nonostante ciò, Gigio ha dimostrato il suo valore, alternandosi con Navas nelle competizioni nazionali e internazionali. In Francia complessivamente ha vinto tre Ligue 1, una Coppa di Francia e due Supercoppe francesi in tre stagioni.

Caratteristiche tecniche



Donnarumma è conosciuto per le sue eccellenti doti fisiche e tecniche. Con un’altezza di quasi 2 metri, ha una presenza imponente tra i pali. La sua capacità di coprire l’intera porta, unita a riflessi fulminei, lo rende un ostacolo formidabile per qualsiasi attaccante. È dotato di una straordinaria agilità e una presa sicura, che gli permettono di eseguire parate spettacolari. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Un’altra caratteristica distintiva di Donnarumma è la sua abilità nel giocare il pallone con i piedi. Questa qualità è fondamentale nel calcio moderno, dove i portieri sono spesso chiamati a partecipare alla costruzione del gioco dal basso. Gigio ha dimostrato una notevole sicurezza nel controllo del pallone e nella precisione dei passaggi, facilitando il compito dei difensori e contribuendo alla fluidità del gioco della squadra.

Donnarumma in Nazionale



La carriera internazionale di Donnarumma è altrettanto brillante. Ha rappresentato l’Italia in varie categorie giovanili prima di fare il suo debutto con la nazionale maggiore il 1º settembre 2016, in un’amichevole contro la Francia. A 17 anni e 189 giorni, è diventato il più giovane portiere a esordire con gli Azzurri. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)

Il punto culminante della sua carriera internazionale fino ad oggi è stato senza dubbio il Campionato Europeo del 2020 (disputato nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19). Donnarumma è stato una figura chiave nel successo dell’Italia, culminato con la vittoria in finale contro l’Inghilterra. Le sue parate ai calci di rigore, sia contro la Spagna in semifinale che contro l’Inghilterra in finale, sono state decisive e gli hanno fatto vincere il premio di Miglior giocatore del torneo, evento raro per un portiere. Negli Europei del 2024 in Germania il portiere indossa la fascia da capitano, una pesante eredità che lascia pensare a quanto fatto da Gigi Buffon in passato con la maglia azzurra. In maglia azzurra l’ex rossonera deve ancora conquistarsi la fiducia dei tifosi che spesso lo hanno attaccato. Da ricordare i fischi di San Siro e il lancio dei dollari falsi (con la scritta ‘Dollarumma’), al tempo del tira e molla per il rinnovo con Mino Raiola.

Le papere più clamorose di Donnarumma

Donnarumma ha affrontato anche momenti difficili e critiche. La sua decisione di lasciare il Milan per il PSG è stata oggetto di discussione e controversia. Alcuni tifosi e analisti hanno messo in dubbio la sua lealtà e l’opportunità di trasferirsi in un club già dotato di un ottimo portiere come Navas. Inoltre, Donnarumma ha vissuto partite in cui le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Gli errori dei portieri sono spesso più visibili e gravi rispetto a quelli degli altri giocatori, e Gigio non è stato immune da critiche in queste situazioni. Al Milan non gli hanno mai perdonato l’uscita a vuoto su Icardi nel derby perso all’ultimo minuto nella stagione 2018/2019. Un’annata difficile, nella quale il portiere sbagliò un rinvio sui piedi di Defrel a Marassi per il clamoroso vantaggio blucerchiato. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Senza dubbio uno degli errori più pesanti è stato quello commesso con i piedi nella sfida di Champions League contro il Real Madrid che ha aperto la strada alla rimonta delle Merengues nel marzo del 2022. Disastrosa anche la serata nel giugno del 2022 quando incassò una cinquina dalla Germania. Molte responsabilità sui gol subite, tra cui un’uscita sconsiderata sul terzo gol di Mueller. Novembre da dimenticare anche lo scorso anno, quando nel giro di pochi giorni il portiere si è reso protagonista di due errori: prima il rinvio sbagliato in Ligue 1 contro il Monaco che ha regalato un gol a Minamino, poi la respinta corta in Champions League contro il Newcastle che ha messo a repentaglio la qualificazione.

La fidanzata di Donnarumma

Il calciatore è fidanzato da diverso tempo con Alessia Elefante, interior design di due anni più grande. I due, che stanno insieme dal 2016, hanno da poco annunciato di essere in attesa del primo figlio. Gigio Donnarumma è anche attivo nel sociale, partecipando a varie iniziative benefiche e usando la propria notorietà per promuovere cause importanti. La sua immagine pubblica è quella di un atleta impegnato e consapevole del ruolo che può giocare fuori dal campo.

