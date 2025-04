Eintracht Francoforte contro Tottenham: analisi e pronostico

L’Europa League 2024/2025 si avvia verso una fase decisiva con i quarti di finale. Tra le partite più attese della settimana c’è quella tra il Tottenham e l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 10 aprile al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. In un clima di alta tensione, entrambe le squadre cercano di ottenere un vantaggio determinante in vista del ritorno, previsto per il 17 aprile al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Eintracht Francoforte: una macchina da gol

Nell’affrontare i quarti di finale, il Tottenham ha recentemente superato l’ostacolo AZ Alkmaar con una rimonta spettacolare. Dopo la sconfitta per 1-0 nel match di andata, gli Spurs hanno ribaltato la situazione vincendo 3-1 in casa. Protagonisti di questa performance sono stati Odobert con una doppietta e Maddison che hanno dato una svolta decisiva alla qualificazione. In campionato, il Tottenham continua a navigare in acque relativamente tranquille, posizionandosi al 14° posto, lontano dalle zone nobili della classifica.

D’altro canto, l’Eintracht Francoforte ha dimostrato la sua superiorità negli ottavi di finale, dominando l’Ajax. La vittoria per 2-1 ad Amsterdam e il successivo 4-1 in casa hanno confermato la squadra tedesca come una delle favorite del torneo. Nonostante una recente sconfitta in Bundesliga contro il Werder Brema, l’Eintracht mantiene il terzo posto nella competizione nazionale, mostrando una solidità che rappresenta un pericolo reale per gli avversari inglesi.

Per quanto riguarda il pronostico, gli esperti suggeriscono di puntare sul segno 1X + Multigol 2-5, con una quota di 1,62 offerta da GoldBet. Questa opzione tiene conto della forza del Tottenham in casa, ma non esclude la possibilità di un match combattuto e ricco di gol. Altre quote interessanti includono il segno X da 0 a 15, quotato a 1,35 da Lottomatica, e l’opzione Gol a quota 1,53 da LeoVegas.

Il match tra Tottenham e Eintracht Francoforte promette scintille e si preannuncia avvincente sotto ogni aspetto. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di avvicinarsi alla semifinale, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Le quote attuali riflettono l’equilibrio della sfida, rendendo la partita un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e scommesse.

