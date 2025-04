Il TG di Sport.it del 2 aprile 2025

Benvenuti all’appuntamento sportivo del TG di Sport.it. Ecco le principali notizie della giornata:

Grande attesa per il derby tra Inter e Milan valido per la Coppa Italia. L’Inter, nonostante diverse assenze importanti, continua a inseguire l’ambizioso obiettivo del triplete. Il Milan, invece, cerca un riscatto fondamentale per la propria stagione e punta forte sulla velocità e l’estro di Rafael Leão per mettere in difficoltà i nerazzurri.

In casa Milan, Fabio Paratici resta in pole position per diventare il prossimo direttore sportivo dei rossoneri, anche se il suo arrivo è ancora legato ad alcune delicate questioni giudiziarie da risolvere. Per la panchina, invece, resta in cima alla lista Roberto De Zerbi, anche se il sogno proibito chiamato Pep Guardiola continua a circolare nell’ambiente milanista.

Passando al Basket, la Virtus Bologna guida attualmente la classifica di Serie A, mostrando un ottimo stato di forma. Tuttavia, a livello europeo, le squadre italiane continuano a faticare, e anche la Nazionale stenta a conquistare un posto alle prossime Olimpiadi. Il basket italiano sembra dunque attraversare un momento di difficoltà, richiedendo una riflessione profonda sul futuro del movimento.

In Formula 1, invece, la Ferrari cerca un immediato riscatto nel Gran Premio del Giappone. Dopo un avvio di stagione complesso, la scuderia di Maranello lavora intensamente per migliorare le prestazioni della vettura, con l’obiettivo di renderla più competitiva e rilanciarsi definitivamente nella lotta per le prime posizioni.