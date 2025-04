Derby di Coppa Italia, i “sogni diversi” di Milan e Inter: quanto vale davvero la semifinale

Il destino delle grandi squadre si scrive nelle notti di fuoco, e quella che attende San Siro sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Milan e Inter, per la quarta volta in questa stagione, si affrontano nel Derby della Madonnina per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il successo del Bologna a Empoli, la sfida si preannuncia carica di tensione e significati.

La Milano calcistica si spacca in due tra ambizioni diametralmente opposte. L’Inter di Simone Inzaghi, in corsa su tre fronti, ha ancora la possibilità di inseguire il sogno del Triplete, una chimera che aleggia tra Viale della Liberazione e Appiano Gentile. In testa al campionato, i nerazzurri vogliono cancellare i fantasmi della Supercoppa persa contro i rossoneri.

Dall’altra parte, il Milan di Conceição cerca un appiglio per dare dignità a un’annata deludente. Dopo l’addio alla Champions League, l’obiettivo è conquistare almeno un secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa strappata proprio all’Inter. Le statistiche parlano di un Milan imbattuto nei derby stagionali: il 2-1 dell’andata di campionato e l’1-1 del ritorno danno fiducia a una squadra che cerca l’ultimo scatto d’orgoglio.

Inter per il “sogno pazzo”, Milan per l’orgoglio

L’Inter non sarà in formazione tipo. Inzaghi, tra squalifiche e infortuni, dovrà rinunciare a pezzi da novanta e farà anche riposare qualche titolare, segno che la Coppa Italia non è certo la sua priorità. Sommer lascerà il posto a Martinez tra i pali, mentre in difesa Bisseck e De Vrij sono in pole per sostituire Pavard e Acerbi.

A centrocampo, l’assenza per squalifica di Asllani costringerà Calhanoglu agli straordinari, con Frattesi confermato dopo il gol decisivo all’Udinese. In attacco, senza Lautaro e Taremi, spazio a Correa, chiamato a supportare Thuram.

Dall’altra parte, Conceição potrebbe sorprendere tutti arretrando Reijnders accanto a Fofana per liberare Pulisic sulla trequarti. Un’opzione che darebbe spazio a Jimenez sulla destra, mentre in avanti il Milan si affida al suo uomo più atteso: Rafael Leao, già decisivo in Supercoppa, vuole prendersi la scena fin dal primo minuto.

Il fischio d’inizio è fissato per le 21.00, con diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it. Ma il derby è già cominciato nei pensieri di una città intera. Il Milan per rimanere a galla, l’Inter per inseguire un sogno che profuma di leggenda. San Siro sarà il teatro di un’altra pagina di storia, scritta dai colpi di genio o dai dettagli che fanno la differenza nelle partite che (almeno per il Milan) valgono una stagione.

