Home | Matteo Bassetti, l’infettivologo avverte gli italiani di non abbassare la guardia in vacanza: quali i rischi

L’infettivologo Matteo Bassetti è divenuto famoso durante il periodo della pandemia di Covid-19. È sempre stato in prima linea nella lotta al temutissimo virus. Oggi che la morsa del Covid pare si sia allentata, Bassetti ci tiene a tenere in guardia gli italiani dai possibili rischi che si corrono, soprattutto durante le vacanze estive. (Continua…)

Chi è Matteo Bassetti

Matteo Bassetti è un ricercatore e infettivologo ma soprattutto direttore malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Come dicevamo sopra, è divenuto famoso durante la pandemia di Covid-19 in seguito alle numerose ospitate nelle trasmissioni televisive. Bassetti è sempre stato in prima linea nella lotta al virus ed ha tenuto informati gli italiani circa la situazione epidemiologica nel nostro paese. È chiaro però che non tutti hanno apprezzato il suo lavoro: addirittura c’è chi è arrivato a minacciarlo. Bassetti, però, non ha mai perso la sua professionalità e ancora oggi tiene in guardia gli italiani dai virus che circolano. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)