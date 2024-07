Meteo, bollino rosso oggi in queste città: le previsioni – Sarà una giornata parecchio faticosa. Le previsioni del meteo a Roma e Lazio per oggi, giovedì 11 luglio 2024, registrano cielo sereno e sole. Dicono inoltre che avremo temperature massime che arriveranno a sfiorare i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Roma, rientra tra le sette città da bollino rosso, per via della forte ondata di calore, determinata dall’anticiclone africano, che domina indisturbato su tutto il Mediterraneo, Italia inclusa. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, bollino rosso oggi in queste città: le previsioni

L’Italia è infatti nella morsa del caldo e vi resterà a lungo. Anche il week end e la prossima settimana sono caratterizzate dall’anticiclone africano e al momento non si sa quando le temperature si abbasseranno, regalando un po’ di refrigerio a tutti noi. Quella che stiamo vivendo oggi è la prima ondata di calore estremo dell’estate 2024. (continua a leggere dopo le foto)

Oggi il sole splenderà alto nel cielo, non ci saranno nuvole all’orizzonte. Le temperature massime sono in aumento fino a 38 gradi. Le notti pure saranno calde e particolarmente afose. Il picco del caldo dovrebbe essere appunto tra oggi e domani, venerdì 12 luglio. Sono sette le città con bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: Campobasso, Frosinone, Latina, Rieti, Perugia, Roma e Trieste.

