Tragedia intorno alle 4 di questa mattina, 10 luglio. Un giovane di 21 anni ha perso ala vita sull’autostrada Brebami, nel bresciano. Il corpo del ragazzo è stato trovato sulla carreggiata, fuori dall’auto. Sulla dinamica indaga la polizia stradale.

Si schianta contro un guardrail e muore a 21 anni

Erano le 4:20 di stamattina, quando sull’autostrada Brebemi, poco distante dall’uscita di Calcio è stato ritrovato il corpo senza vita di Michele Luzzardi, 21enne di Castelcovati. Il giovane viaggiava in direzione Brescia quando, per cause ancora da accertare è avvenuto il dramma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica, ma per il 21enne non c’è stato nulla da fare. La notizia della tragedia ha scosso profondamente il mondo della tifoseria bresciana: Michele era un grande fan delle Rondinelle, che seguiva con passione dalla Curva Nord. “Riposa in pace, Michele. E aiuta il tuo Brescia da lassù“, scrive la redazione del sito Bresciaingol. (continua dopo la foto)

La dinamica

La dinamica di quanto successo è ancora in corso e su quanto accaduto indaga la Polizia Stradale di Chiari. Sembra che il giovane abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua Polo Volkswagen e finendo contro il guardrail. Tuttavia, resta un mistero come il corpo sia finito in mezzo alla carreggiata, venendo poi travolto da un tir. L’ipotesi più accredita, al momento, è che il ragazzo sia stato sbalzato dall’abitacolo a seguito dello schianto. Il mezzo pesante che l’ha travolto non si è fermato, ma il conducente potrebbe non essersi nemmeno accorto di quanto avvenuto: gli agenti incaricati stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere per risalire al veicolo e all’identità del conducente.