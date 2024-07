Home | Fiume Cataeggio, altro dramma in Italia: ragazzo trascinato via dalla corrente e disperso

Dopo la tragedia del Natisone un nuovo dramma sconvolge il nostro paese. Un giovane è stato trascinato dalla corrente del fiume Cataeggio. Dalle 14 sono in corso le ricerche nelle acque del Masino, in provincia di Sondrio. (Continua…)

Fiume Cataeggio, giovane trascinato dalla corrente

Una nuova tragedia sconvolge il nostro paese. Un giovane sarebbe stato trascinato dalla corrente del torrente ingrossatosi per le piogge del fiume Cataeggio, in provincia di Sondrio. La segnalazione sarebbe arrivata da un gruppo di ragazzi che era presente al momento. Le ricerche dei Vigili del Fuoco sono in corso dalle ore 14. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)