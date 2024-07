Un nuovo e complesso caso di cronaca nera sta sconvolgendo in queste ore l’Italia intera. La vicenda di Alex Marangon, il giovane di Marcon scomparso durante un incontro esoterico nel trevigiano, ha preso una nuova e inquietante piega. Dopo giorni di ricerca disperata, il corpo senza vita del 29enne è stato scoperto sulle rive del fiume Piave il 2 Luglio 2024. In queste ore sarebbero emerse delle terribili novità sulla sua morte. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cadavere trovato nel canale: di chi si tratterebbe

Leggi anche: Cadavere trovato in strada, una morte violenta: cos’è successo

Leggi anche: Orrore in Italia, cadavere di un uomo trovato per le strade di un centro storico: si indaga

Leggi anche: Cadavere nel pozzo, la notizia a poche ore dal ritrovamento

Alex Marangon, terribili novità sulla morte: cosa è emerso

La verità sulla morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon, massacrato di botte e ritrovato cadavere su un isolotto del Piave il 2 luglio 2024, potrebbe arrivare dalle telecamere che lo hanno ripreso mentre correva fuori dall’abbazia di Santa Bona a Vidor (Treviso) dove aveva partecipato a un rito sciamanico tra la notte di sabato 29 Giugno e domenica 30 Giugno 2024. Secondo quanto riportato da The social post, due figure cruciali nelle indagini sarebbero i due curatori sciamanici di origini sudamericane, identificati come Johnny Benavides e un altro individuo non ancora nominato. Questi due personaggi avrebbero avuto un incontro fatale con Marangon, tentando di calmare una crisi che sembrava averlo preso durante l’evento esoterico all’esterno di un’abbazia a Vidor.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”