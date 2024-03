Cadavere nel pozzo, la notizia a poche ore dal ritrovamento

Nel pozzo di un terreno agricolo situato a San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. La macabra scoperta è stata fatta dagli agenti del commissariato di polizia del luogo ed ha immediatamente suscitato preoccupazione. Dopo un po’ è arrivato anche il riconoscimento. (Continua…)

Cadavere nel pozzo a San Giuseppe Vesuviano

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto dagli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano in un pozzo sito in un terreno agricolo. Al momento del ritrovamento, dato che il corpo dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione, è stato difficile effettuare il riconoscimento. Sono sorti dunque gli interrogativi sulla possibile identità della vittima. Il riconoscimento, come dicevamo, è stato complesso, ma dopo un po’ la polizia ha saputo dare un nome ed un cognome alla vittima. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)