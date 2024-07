Viene risucchiato dal motore di un aereo: tragedia all’aeroporto

Tragico incidente all’aeroporto, dove un meccanico aeronautico è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo passeggeri. La vittima era impegnata in un intervento di manutenzione di routine. Qualcosa però deve essere andato storto. Per lui non c’è stato niente da fare. (Continua…)

Risucchiato dal motore dell’aereo: morto meccanico

Un meccanico aeronautico è morto risucchiato dal motore di un aereo durante un intervento di manutenzione di routine. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il motore sull’ala destra dell’aereo era stato acceso per un controllo di prova con i flap aperti. Il meccanico aeronautico, però, ad un certo punto si è accorto di aver dimenticato un attrezzo vicino al motore e si è diretto verso la turbina per recuperarlo, ma sarebbe stato risucchiato dal motore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)