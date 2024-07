L’aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un’unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L’aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell’atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. È utilizzato, nelle sue svariate forme, dimensioni e configurazioni, come mezzo di trasporto di persone, di merci e come strumento militare. In queste ore un aereo ha perso una ruota durante il decollo: panico e paura per i passeggeri. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Aereo perde ruota durante il decollo: panico e paura per i passeggeri

Un aereo di linea Boeing ha perso nella giornata di ieri 8 Luglio 2024 una ruota durante il decollo dall’aeroporto di Los Angeles, un nuovo episodio imbarazzante per il produttore di velivoli Usa che sta accumulando contrattempi e guasti tecnici. La compagnia americana United Airlines, come riportato da Leggo, che operava il volo ha confermato l’incidente in un comunicato stampa. Nel comunicato si legge che “la ruota è stata recuperata a Los Angeles e stiamo indagando sulle cause di questo evento”. L’aereo, un Boeing 757-200, aveva a bordo 174 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, ed era diretto a Denver in Colorado. È riuscito ad atterrare senza danni nonostante la ruota mancante, con 25 minuti di ritardo. L’incidente ha portato all’apertura di una nuova indagine da parte dell’autorità di regolamentazione dell’aviazione americana Faa.

