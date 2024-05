Terrore in volo, aereo costretto ad atterrare: passeggeri nel panico

Paura in volo per una famosa squadra di calcio. L’aereo su cui viaggiava è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a cuasa di un guasto tecnico. Non è stata una serata facile per la squadra che ha temuto seriamente per la sua vita dopo aver scoperto di un grave danno al mezzo su cui viaggiava. Impossibile non pensare al Grande Torino che trovo la morte nella strage di Superga. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Spagna, atterraggio d’emergenza per l’aereo del Cadice

I giocatori del Cadice hanno vissuto un incubo a occhi aperti quando il motore dell’aereo su cui viaggiavano ha cominciato a lasciare una preoccupante scia di fumo. È stato un volo breve e fortunatamente senza conseguenze, terminato con un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Siviglia e tanta paura per i giocatori che erano a bordo. Come riportato da Fanpage, il club era atteso a El Salvador per una partita amichevole ed era partito da Jerez nella serata di ieri 27 Maggio 2024. Poco dopo il decollo l’aereo si è scontrato contro un uccello che ha causato la rottura di uno dei due motori. Le immagini riprese dai giocatori a bordo sono terrificanti.

