Incidente spaventoso, l’aereo sbatte sulla pista in Italia

Tantissima paura per un incidente aereo avvenuto nel nostro paese. Un volo diretto a San Paolo, in Brasile, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. Paura per i passeggeri ma anche per il personale di bordo. (Continua…)

Incidente aereo in Italia

Un Boeing 777 della compagnia Latam, partito da Malpensa e diretto a San Paolo, in Brasile, è stato protagonista – suo malgrado – di un incidente aereo molto spaventoso. Il pilota è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. Tanta paura per i passeggeri e per il personale di bordo. Per fortuna non si registra alcun ferito, anche se la paura rimane. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)