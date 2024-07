Home | Meteo, il caldo ha le ore contate: in arrivo l’anticiclone atlantico

Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo. Il caldo ha le ore contate. È in arrivo infatti l’anticiclone atlantico, che porterà pioggia, grandine e temperature decisamente più basse. Tale fenomeno, però, durerà troppo poco, poi tornerà il caldo torrido. (Continua…)

È in arrivo l’anticiclone atlantico

Queste ultime settimane sono state caratterizzate dalla prevalenza dell’anticiclone subtropicale Caronte, che ha letteralmente messo in ginocchio gli italiani con giornate veramente caldissime. Le temperature hanno oscillato tra i 38 e i 42° gradi. La situazione per fortuna potrebbe cambiare a partire da lunedì 22 luglio, quando, come riporta il sito 3bmeteo, arriverà sul nostro paese il ciclone atlantico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)