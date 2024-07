Home | Meteo, bollino rosso in 7 città: ecco dove è meglio non uscire

L’estate è ufficialmente arrivata nel nostro paese. Domani sarà raggiunto probabilmente il picco del caldo e dell’afa con sette città da bollino rosso, stando al bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione e non solo per le persone fragili. (Continua…)

Leggi anche: Previsioni meteo, non ci sono buone notizie: cosa succederà in settimana

Leggi anche: Meteo, weekend ancora instabile, ma il caldo è in arrivo: le previsioni

L’anticiclone africano porta la quarta ondata di calore

L’anticiclone africano irrompe nel nostro paese e porta la quarta ondata di caldo rovente che interesserà tutta l’Italia, da nord a sud. Le temperature saranno ben al di sopra della media. L’ondata di caldo raggiungerà il picco tra giovedì e venerdì e si manifesterà in modo piuttosto intenso tra Val Padana centro-orientale e al Centro-Sud, dove le temperature massime raggiungeranno punte di 36-38 con qualche valore fino a 40-41°C al meridione. Domani sette città saranno da bollino rosso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)