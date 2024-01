Chiara Ferragni e lo scandalo della bambola: annuncio choc dell’associazione

Non si placano le polemiche attorno a Chiara Ferragni. Dopo la collaborazione – finita male – con la Balocco, la nota modella e influencer finisce in un nuovo scandalo, stavolta legata alla bambola realizzata con il suo volto. Anche in quel caso, i proventi sarebbero dovuti andare in beneficenza, ma solo adesso arriva l’annuncio dell’associazione. (Continua…)

Chi è Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo e non lo diciamo noi, ma l’ha detto la prestigiosa rivista Forbes, che appunto l’ha eletta come l’influencer di moda più importante al mondo. La Ferragni ha raggiunto l’apice del successo negli anni duemila, quando ha fondato insieme al suo socio il blog The Blond Salad. Nel 2019 è uscito il documentario sulla sua vita, “Chiara Ferragni – Unposted”, che ha avuto un enorme successo al botteghino, incassando più di un milione e mezzo. La modella è sposata con il noto rapper Fedez. I due si sono fidanzati nel 2016 e si sono sposati due anni dopo a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata. Hanno avuto due figli, Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021. (Continua…)

Il caso Balocco

Di recente, Chiara Ferragni è finita nel polverone in seguito ad una collaborazione con la Balocco. La nota azienda per le festività natalizie avrebbe dovuto produrre alcuni pandoro griffati e ad edizione limitata. I proventi sarebbero serviti per la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, però, è intervenuta perchè la strategia con cui è stata presentata questa iniziativa sarebbe stata ingannevole nei confronti dei consumatori. La società gestita dalla modella sarebbe stata multata con una sanzione da un milione di euro e la Ferragni è stata costretta a scusarsi, promettendo di devolvere un milione di euro in beneficenza. (Continua…)

Lo scandalo della bambola

Dopo il caso Balocco, un nuovo scandalo potrebbe investire Chiara Ferragni. Prima di realizzare i pandori griffati, infatti, la modella e influencer aveva realizzato delle bambole con il suo volto. Anche in quel caso i proventi sarebbero dovuti andare in beneficenza. Solo adesso, però, la Ceo e fondatrice dell’associazione, Ross Ellis, contatta dalla redazione di “Zona Bianca”, ha dichiarato: “Non sappiamo chi sia questa donna e non abbiamo mai ricevuto una donazione“.