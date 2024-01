Incidente stradale per il politico italiano: l’auto sbanda e perde il controllo

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Stando agli ultimi dati Istat, nel 2022 sono 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia (+9,9% rispetto all’anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2%) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), valori tutti in crescita rispetto al 2021 ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 per incidenti e feriti (rispettivamente -3,7% e -7,4%). Che dire? Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, com’è successo in queste ore ad un noto politico italiano. (Continua a leggere dopo la foto)

Roberto Occhiuto coinvolto in un incidente stradale: come sta il presidente della Regione Calabria

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale durante il viaggio di rientro dal congresso provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria. L’evento si è verificato nella giornata di ieri, 14 Gennaio 2024, sull’autostrada tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme, presumibilmente a causa di una perdita di aderenza sull’asfalto. Come riportato da Telemia, a bordo dell’auto, quattro persone, tra cui il figlio del governatore, la segretaria particolare e l’autista. L’impatto contro il guardrail ha causato contusioni e traumi cranici a tutti gli occupanti. Sul luogo sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza del 118 di Vibo, con ulteriori ambulanze in arrivo da Lamezia. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Pugliese di Catanzaro per accertamenti e cure. Fortunatamente, nessuno versava in gravi condizioni. La segretaria particolare ha riportato un lieve trauma cranico, mentre il presidente Occhiuto è stato sottoposto a radiografia senza segnalare preoccupazioni. Il figlio e l’autista, presenti nell’auto, non hanno riportato ferite. Il direttore della centrale unica regionale del 118, Riccardo Borselli, è stato prontamente allertato e ha coordinato le operazioni di soccorso. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è il noto politico

Roberto Occhiuto, classe 1969, è un politico italiano, presidente della Regione Calabria dal 29 ottobre 2021. È stato deputato per Forza Italia dal 2014 al 2021, partito del quale è stato capogruppo alla Camera dei deputati dal 10 marzo al 20 ottobre 2021. Nato a Cosenza, giornalista pubblicista dal 2001, appena laureatosi in economia all’Università della Calabria, è diventato direttore generale del gruppo Media TV, che raggruppa alcune emittenti televisive calabresi come Ten, Rete Alfa e Telestars, creando un network televisivo. È fratello minore di Mario Occhiuto, anche lui politico ed esponente di Forza Italia, nonché sindaco di Cosenza dal 2011 al 2021. È padre di tre figli, Angelica, Marco e Tommaso, quest’ultimo nato dalla relazione con la deputata Matilde Siracusano.