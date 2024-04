Terribile incidente in galleria: auto finisce contro un muro

L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile 2024, intorno alle 3. Lo schianto è avvenuto all’interno di una galleria. Una Alfa Romeo Coupé avrebbe sbandato finendo la sua corsa accartocciata contro il muro di cemento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Due giovani sono morti nello schianto. (Continua dopo le foto)

Incidente a Montesilvano, auto si schianta in galleria: morti due giovani

Questa notte, i due passeggeri della Alfa Romeo, stavano viaggiando lungo la statale 714 nel territorio comunale di Montesilvano, in provincia di Pescara. Una volta entrati all’interno della galleria “I Pianacci”, auto si è schiantata contro il muro di cemento. La vettura si è ridotta ad un ammasso di lamiere indice che lo scontro deve essere stato molto violento. (Continua dopo le foto)

La dinamica dello schianto

Pare che l’auto nella quale viaggiavano i due giovani abbia tamponato un’altra macchina per poi finire contro il muro della galleria, fa sapere Il Pescara. Il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dei due passeggeri dell’autovettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Per permettere il lavoro dei soccorritori il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico. I rilievi della polizia stradale sono ancora in corso per capire cosa sia realmente successo questa notte.

