Conti degli italiani bloccati e enormi disagi: cosa succede

I conti di molti italiani sono stati bloccati per circa quattro giorni, creando ovviamente enormi disagi. Per fortuna il malfunzionamento è stato risolto e la banca in questione si è scusata con i propri clienti, spiegando da cosa è stato provocato il down generale. (Continua…)

I conti di molti italiani bloccati: enorme disagio

È stata una settimana turbolenta per alcuni italiani: molti conti sono stati bloccati. Per fortuna, però, la serata di giovedì ha segnato il termine dei disagi. La banca, infatti, ha risolti i problemi ai sistemi informatici, ripristinando i servizi online del proprio gruppo. La banca in questione si è scusata con i propri clienti ed ha spiegato da che cosa era dovuto il guasto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)