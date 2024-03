Italia sotto choc, svuotati diversi conti: la tremenda notizia per chi ha questa banca

Brutta disavventura questa mattina, 30 Marzo 2024, per alcuni clienti di una nota banca italiana, i quali si sono ritrovati con i conti svuotati. Gli utenti hanno cercato di contattare subito il servizio clienti per capire cosa stesse succedendo. Le telefonate però non sono partite, molto probabilmente si trattava di un problema di linea. (Continua a leggere dopo le foto)

Problemi per i clienti BNL svuotati diversi conti: i fatti

Come riportato da Fanpage, un cliente BNL, Banca Nazionale del Lavoro, ha fatto sapere che “questa mattina ho preso il telefono, aperto l’app e visto che qualcosa non andava. Quando ho controllato ho visto che erano passati pagamenti molteplici volte”. Ad esempio, l’uomo doveva pagare la rata della macchina pari a 390 euro, “è passata dieci volte, questo pagamento continuo mi ha prosicugato il conto, per un totale di 5000 euro”. Non è l’unico, i problemi sono iniziati ieri, e sono continuati durante la mattina, nel primo pomeriggio la banca ha avvisato che il malfunzioamento era in via di risoluzione.

Sempre alle pagine di Fanpage, l’uomo ha aggiunto: “Credo che il problema sia stato a livello nazionale perché ho sentito diversi colleghi in tutta Italia e mi hanno confermato che anche loro stanno avendo gli stessi problemi. A un amico è successa la stessa cosa per 3000 euro, e un altro, invece, ha visto ripetere i pagamenti per un valore di 10.000 euro”. Sui social si sono accumulate le segnalazioni degli utenti che hanno riscontrato lo stesso problema legato all’addebito dei pagamenti. Molti hanno provato a contattare il servizio clienti senza successo, le telefonate infatti non sono partite, molto probabilmente per un problema di linea.

