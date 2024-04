La famosa artista italiana scopre un tumore: l’annuncio choc dopo l’operazione

Una famosa artista italiana ha lanciato un appello ai suoi fan dopo aver scoperto di avere un tumore e essersi dovuta operare per l’asportazione. Il messaggio sul suo calvario ha lasciato in choc la comunità musicale e i suoi fan. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Re Carlo malato, spunta un retroscena clamoroso

Leggi anche: Mamma di 9 figli muore mentre sta cucinando: cosa è successo

La scoperta del cancro

Una foto con le medicazioni sull’addome e una caption da far gelare il sangue: è così che una nota artista della musica italiana ha voluto condividere con i followers il suo calvario con la malattia. Come lei stessa ha raccontato, la donna ha ricevuto una diagnosi di tumore e si è dovuta sottoporre ad una operazione molto invasiva per rimuoverlo. L’immagine la ritrae con bende a coprire un ampio taglio sull’addome. Sotto alla foto, l’artista ha voluto anche spiegare il delicato intervento chirurgico per asportare il cancro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Esplosione alla centrale di Suviana: chi sono le vittime

Il delicato intervento di asportazione del tumore

«Non mi hanno ucciso i miei ex, – ha ironizzato l’artista dall’ospedale – non poteva farlo di certo un tumore (sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa). E poi il doloroso racconto: «È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva,- ha spiegato l’artista – e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare». La donna ha voluto rassicurare i fan senza sminuire la gravità della situazione. La scelta di condividere la sua esperienza con il cancro è stata anche dettata dalla sua volontà di far conoscere l’importanza della prevenzione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva