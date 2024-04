Re Carlo malato, spunta un retroscena clamoroso

Lo scorso 5 febbraio, Buckingham Palace, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato che al re è stato diagnosticato un cancro e che avrebbe intrapreso un percorso di cura. Ad oggi non sappiamo quali siano le condizioni del sovrano, ma nelle ultime ore è spuntato fuori un retroscena clamoroso. (Continua…)

Leggi anche: Re Carlo e Camilla, l’anniversario di nozze in tristezza: ecco perché

Leggi anche: William e Kate in forte ansia, cosa succede con Re Carlo

La malattia di Re Carlo

Il Regno Unito in apprensione per le condizioni di Re Carlo III. Lo scorso 5 febbraio, Buckingham Palace ha comunicato che, in seguito ad un’operazione per ipertrofia prostatica, al re è stato diagnosticato un cancro, non prostatico. Il sovrano ha dunque iniziato un percorso di cure ed ha limitato le sue uscite pubbliche. La corona inglese vive un momento molto delicato, visto che anche a Kate, moglie di William, è stata diagnosticata una grave malattia. Nelle ultime ore inoltre, in merito al sovrano, è spuntata una clamorosa indiscrezione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)