Un dramma è avvenuto mercoledì mattina. Una donna di 46 anni, mamma di 9 figli, è deceduta a causa di un’incidente domestico. La causa è una pentola a pressione scoppiata travolgendola. La donna è morta sul corpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Esplode la pentola a pressione mamma di 9 figli muore

Mette la pentola a pressione sul fuoco, come fa tutti i giorno quando, per motivi ancora da accertare, l’utensile è scoppiato travolgendola. La vittima è una donna di 46 anni di origine pakistana, mamma di 9 figli. Il dramma si è consumato mercoledì mattina poco dopo le 9 in via Cuffia a Caltagirone, in provincia di Catania, nel quartiere di Acquanuova-Madonna del Ponte. Inutili i tentativi di salvarla da parte dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone.

Incidenti domestici

Incidenti di questo tipo sono estremamente rari: teoricamente le pentole a pressione possono esplodere solo nel caso in cui le due valvole di sicurezza siano completamente ostruite e a condizione che la pressione raggiunga livelli tali da causare una deflagrazione.

Restando in Sicilia, qualche giorno fa un altro incidente domestico ha tolto la vita a Lucia Taormina, un insegnante di 66 in pensione, di Borgetto, nel Palermitano. La donna stava preparando il caffè quando la moka è esplosa non lasciandole scampo. Alcuni giorni dopo, il cognato ha fornito una versione differente: parlando ai microfoni di Mattino Cinque News l’uomo ha raccontato che all’arrivo dei soccorsi la caffettiera è stata trovata intatta. Una possibile spiegazione della tragedia è che Lucia sia morta perché i suoi vestiti hanno toccato il fornello acceso, incendiandosi a loro volta e causandole ustioni gravissime sul 90% del corpo. La signora è morta dopo diverse ore di agonia in rianimazione.