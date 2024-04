Chi è davvero Nancy Liliano, la donna che ha investito i Carabinieri

Un dolore implacabile quello delle famiglie dei due giovanissimi Carabinieri, Francesco Pastore, 25 anni, di Manfredonia, Foggia, e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27, di Montesano Salentino, nel Leccese, deceduti in seguito al tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 91 che collega Eboli con il comune di Campagna. Scopriamo chi è Nancy Liliano, la donna che ha investito i Carabinieri. (Continua a leggere dopo le foto)

Chi è Nancy Liliano, la donna che ha investito i Carabinieri

Con il passare delle ore si delinea in maniera sempre più chiara il ritratto della donna che sabato sera era alla guida del suv che si è scontrato con l’auto su cui viaggiavano i Carabinieri. Come riportato da The social post, si tratta di Nancy Liliano, 31 anni, risultata positiva ai test per rilevare la presenza di droga e alcol. Il suv Range Rover sul quale viaggiava insieme a una 18enne, rimasta ferita, sembra sia sequestrato per mancanza di assicurazione. Ora la donna è indagata per omicidio stradale.

