Meteo, la tremenda notizia per il ponte del 25 Aprile – Dopo il caldo estivo dello scorso weekend arriva un clima che ci ricorderà l'inverno. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, prevede che il lungo corridoio meteorologico 'Svezia-Italia' rimarrà ancora aperto per almeno una settimana o anche di piu. Scopriamo cosa accadrà per il 25 aprile e per il successivo ponte del 1° maggio.

Meteo, la tremenda notizia per il ponte del 25 aprile

Fino al 25 aprile, e forse anche fino al 1° maggio, l'aria più fredda proveniente dal Nord Europa raggiungerà il nostro paese. Questo vuol dire che in Italia le temperature resteranno sotto la media del periodo e i temporali saranno molto frequenti. In particolare, nelle prossime ore assisteremo a massicce precipitazioni da Nord a Sud.

Previsioni meteo per il ponte del 25 aprile

Piogge più intense sulle regioni centrali e sul Sud peninsulare. Sugli Appennini ritroveremo la neve fuori stagione oltre i 1200 metri. Mentre al Nord-Ovest e in Sicilia non mancheranno ampie schiarite verso la fine della settimana.

