Uno dei più famosi casi di cronaca italiana è quello legato alla sparizione di Denise Pipitone, avvenuta il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, quando la bambina, che all’epoca aveva quasi quattro anni, scomparve mentre si trovava nei pressi della casa della nonna materna. Da qual momento in poi non si è saputo più nulla, ma la mamma Piera Maggio non si arrende e continua a cercare. Ora dopo anni sarebbe stata fatta una scoperta sconvolgente. (Continua a leggere dopo le foto)

Denise Pipitone, la scoperta della mamma dopo 20 anni sconvolge l’Italia

Sono passati quasi passati 20 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla il 1° Settembre del 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo. In questi anni si sono susseguite indagini, rivelazioni e colpi di scena ma di Denise nessuna traccia. Piera Maggio, la mamma della ragazzina, non si è mai arresa e continua a battersi quotidianamente per la verità. Attraverso i suoi profili social ha sempre condiviso appelli e richieste di informazioni, finora mai ascoltati da chi probabilmente sa qualcosa, ma preferisce non parlare. Oggi, 6 maggio 2024, Piera Maggio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post che potrebbe però aprire a nuovi risvolti: “INDOVINELLO… Sapete cosa sono? Scrivetelo nei commenti, vediamo chi indovina”.

