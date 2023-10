Denise Pipitone, l’annuncio strappalacrime della mamma Piera Maggio

Oggi, giovedì 26 ottobre 2023, Denise Pipitone avrebbe compiuto 23 anni. Dal giorno della sua scomparsa, invece, non è mai più stata trovata. Di lei si sono perse le tracce. I genitori continuano a sperare che un giorno possano riabbracciare Denise. Nel giorno del suo compleanno, la mamma Piera Maggio si è lasciata andare ad un annuncio strappalacrime. (Continua…)

Leggi anche: Denise, la famosa avvocatessa posa senza veli per i fan: “Sei surreale”

Leggi anche: Denise Pipitone, l’annuncio della madre a 19 anni dalla scomparsa spezza il cuore

La scomparsa di Denise Pipitone

Il caso sulla scomparsa di Denise Pipitone è uno dei più lunghi e costosi della storia giudiziaria italiana. La bambina scomparve il 1º settembre 2004 da Mazara del Vallo mentre inseguiva un cuginetto vicino all’abitazione della nonna. Le ricerche iniziarono il giorno stesso della scomparsa, ma Denise non è mai stata trovata. Nel corso degli anni ci sono stati vari avvistamenti, di cui il più importante il 18 ottobre 2004 davanti ad un istituto bancario a Milano. Del caso se ne sono occupati i principali organi d’informazione, tra cui anche la trasmissione “Chi l’ha visto” in onda su Rai 3. Nessuno, però, è mai riuscito a trovare Denise. (Continua…)

Leggi anche: Denise Pipitone, la notizia sul padre: cos’ha fatto

Leggi anche: Bimba scomparsa in Italia, interviene Piera Maggio

Il compleanno di Denise Pipitone

Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 23 anni. La piccola, infatti, nacque il 26 ottobre 2000 da Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Denise purtroppo non trascorrerà questo compleanno insieme alla sua famiglia. La mamma Piera Maggio, così come il padre, non si sono mai abituati a questa assenza. Ancora oggi sperano di poter riabbracciare Denise, nonostante le speranze siano ormai ridotte al lumicino. (Continua…)

L’annuncio sui social

Nel giorno del compleanno di Denise Pipitone, la mamma ha pubblicato un annuncio sui social: “Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23° compleanno! Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente, sempre“. Anche il padre ha voluto ricordare la figlia sui social: “Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso…Pur di riportarti a casa, per te, avrei dato anche la mia vita se fosse stato necessario“.