Denise Pipitone, l’annuncio della madre a 19 anni dalla scomparsa spezza il cuore

Denise Pipitone news. Oggi ricorre il diciannovesimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone. La piccola scomparve il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Da allora non è mai più stata ritrovata, nonostante il suo caso sia divenuto uno dei più seguiti dall’opinione pubblica. In questo giorno così triste non poteva mancare il messaggio della mamma, Piera Maggio. (Continua…)

Leggi anche: Denise Pipitone, la notizia sul padre: cos’ha fatto

Leggi anche: Bimba scomparsa in Italia, interviene Piera Maggio

La scomparsa di Denise Pipitone

La scomparsa di Denise Pipitone è uno dei casi più lunghi della storia giudiziaria italiana ed è anche uno dei più costosi. Denise Pipitone è scomparsa il 1º settembre 2004 da Mazara del Vallo. Stava giocando con un cuginetto nel cortile della nonna e l’ultima volta è stata vista sul marciapiede accanto all’abitazione. Dopo la denuncia della scomparsa, le ricerche sono iniziate il giorno stesso, ma Denise non è mai stata trovata.

Nel corso degli anni ci sono stati vari avvistamenti, tra cui quello del 18 ottobre 2004 nei pressi di un istituto bancario a Milano, ma di Denise mai nessuna traccia. Il caso ha avuto grande rilevanza mediatica, dato che se ne sono occupati i principali organi d’informazione, tra cui ovviamente anche la televisione. Il programma di Rai 3, “Chi l’ha visto”, è sempre stato in prima linea, riportando segnalazioni e avvistamenti. (Continua…)

Leggi anche: Kata scomparsa, cosa è emerso dai video delle telecamere di sorveglianza

Leggi anche: Kata, la bimba scomparsa: l’annuncio choc della famiglia

Denise Pipitone news: oggi l’anniversario della scomparsa

Oggi, venerdì 1° settembre 2023, ricorre il diciannovesimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone. Da quel maledetto 1° settembre 2004 la vita dei familiari di Denise Pipitone, in particolare della mamma, è cambiata totalmente. Non si può sopportare la scomparsa di una famiglia. Piera non si è mai rassegnata e in questi anni ha cercato la figlia in qualunque modo. Ad oggi, però, non è ancora riuscita ad abbracciarla. Nel giorno della sua scomparsa non poteva mancare il suo messaggio. (Continua…)

Denise Pipitone news: le parole della mamma

Nel giorno del diciannovesimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ha pubblicato un messaggio sui social: “Denise, oggi ricorre il 19esimo anniversario del tuo sequestro! 6939 giorni senza di te, senza verità e giustizia. Anni di omertà, ingiustizia e troppa ipocrisia”. Le sue parole ovviamente hanno commosso gli utenti. Nessuno vorrebbe vivere quanto vissuto dalla povera Piera. La speranza è che prima o poi possa riabbracciare la sua Denise.