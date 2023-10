Home » Denise, la famosa avvocatessa posa senza veli per i fan: “Sei surreale”

Denise Rocha è l’avvocatessa più sensuale al mondo. Le sue curve mandano in visibilio i clienti. Sui social è molto famosa. Le sue foto sono sempre piene di like e spesso diventano virali. Di recente ha posato senza veli e ovviamente gli scatti hanno fatto scalpore. Qualcuno ha addirittura azzardato dicendo: “Sei surreale“. (Continua…)

Denise Rocha chi è

Denise Rocha è una modella brasiliana e soprattutto un’avvocatessa. Sui social è seguitissima: il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di follower. Denise, inoltre, risulta essere l’avvocatessa più sensuale al mondo. Le sue curve fanno impazzire i clienti. Sui social, la bella Denise posta scatti molto bollenti e riceve migliaia e migliaia di like. I suoi fan impazziscono letteralmente quando la vedono, lasciando tanti commenti super positivi. (Continua…)

Denise Rocha posta senza veli

Di recente, Denise Rocha ha postato una foto quasi nuda davanti ad una cascata. La foto ha ricevuto tantissime interazioni e in pochi minuti è diventata virale. Nello scatto, Denise è immersa nella natura, attorno a lei ci sono rocce, alberi e acqua ma gli occhi sono tutti puntati su di lei. Denise indossa un bikini succinto, tanto da farla sembrare nuda, capelli sciolti e lunghissimi e sguardo super sensuale. La serie di foto ha riscosso molto successo e i suoi follower non hanno potuto fare a meno che lasciarle like e commenti, facendo diventare virale il post su Instagram. (Continua…)

I commenti sotto alla foto

Le foto postate da Denise Rocha hanno ricevuto centinaia di commenti. Qualcuno ha addirittura scritto: “Sei surreale, ne esiste qualcuna di più bella?”. Qualcun altro invece aggiunge: “Semplicemente meravigliosa e, dato che sei avvocato, avrai anche un bel caratterino“. Infine c’è chi puntualizza: “Con te è troppo facile mettere sempre ‘mi piace'”.