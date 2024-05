Notte di paura in Italia, ancora terremoto

Varie. Terremoto in Italia. Ancora una volta, una notte di paura in seguito ad un terremoto. Scopriamo insieme quale zona è stata colpita e se ci sono stati danni. (Continua a leggere dopo la foto)

Terremoto a Napoli

Il terremoto torna a colpire i Campi Flegrei con un nuovo sciame sismico, con trentacinque scosse registrate fino ad ora dall'Osservatorio Vesuviano. Il movimento tellurico più significativo, di magnitudo 3.2, è stato avvertito alle 03:47 anche in diversi quartieri di Napoli, con epicentro nel bordo orientale della Solfatara ad una profondità di 1,6 chilometri. Alle 05:53 si è verificata una seconda scossa di magnitudo 2.9, sempre con epicentro alla Solfatara a una profondità di 1,4 chilometri. Questi eventi sismici sono stati preceduti da due scosse di magnitudo 1.5 con epicentro nelle zone di via Napoli e via Antiniana ad Agnano. La popolazione è in allerta e l'amministrazione locale è pronta a intervenire per garantire la sicurezza della zona.

Nuovo sciame sismico a Pozzuoli

Un nuovo sciame sismico ha fatto tremare la terra nei Campi Flegrei, dopo qualche giorno di respiro. Lo sciame sismico ha avuto inizio alle ore 00:11 di questa notte e sta interessando la zona flegrea con trentacinque scosse registrate sino ad ora. “È stata una notte insonne, da ieri sera prima piccole scosse, poi un continuo di eventi tellurici con quello delle 3,47 che ci ha svegliato tutti. Stamattina sentiamo, poi, un forte odore di zolfo nell’aria”, hanno dichiarato alcuni residenti della zona Agnano Pisciarelli sui social.