Tragico incidente in moto: muore a 57 anni

Una domenica primaverile si trasforma in tragedia: un centauro di 57 anni è morto in seguito ad un incidente con la sua moto. Era di ritorno da un pranzo con la sua mamma quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è sbattuto contro un palo di legno a margine della carreggiata, morendo sul colpo. (Continua…)

Incidente in moto, muore sul colpo a 57 anni

Un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio ha tolto la vita ad un uomo di 57 anni. Egli era di ritorno da un pranzo con la sua mamma, era in sella alla sua moto quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro un palo di legno a margine della carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Probabilmente è morto sul colpo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)