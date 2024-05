“Non ce l’ha fatta”: il paese in lutto, è morta Rita

Varie. Rita non ce l’ha fatta. È morta la ragazza di ventisette anni che lo scorso 5 maggio 2024 era stata investita a Fuorigrotta. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda che ha lasciato l’intero paese in lutto. (Continua a leggere dopo la foto)

Tragico epilogo per Rita Granata

È giunta a termine la dolorosa battaglia per la vita di Rita Granata, la giovane di 27 anni investita da un'automobile a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, lo scorso 5 maggio 2024. Dopo tre giorni di lotta all'ospedale San Paolo, Rita ha purtroppo perso la vita, nonostante gli sforzi del personale medico per salvarla. La tragedia ha scosso la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata.

Tragedia a Fuorigrotta: Rita perde la vita a ventisette anni

Nelle prime ore di domenica 5 maggio, un tragico incidente ha segnato la vita di Rita Granata, una giovane di 27 anni, nel cuore del quartiere periferico di Napoli. Mentre attraversava la strada in via Leopardi, è stata improvvisamente investita da un'automobile. Il conducente, inizialmente fuggito senza prestare soccorso, ha lasciato la ragazza ferita sull'asfalto. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasportato la giovane in codice rosso al nosocomio di Fuorigrotta, dove è stata ricoverata in prognosi riservata e ha subito un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante i tentativi del personale medico, Rita Granata non ce l'ha fatta, perdendo la vita a causa delle gravissime lesioni riportate.

