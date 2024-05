Incidente durante il comizio del politico: crolla il palco (VIDEO)

Crollo il palco e un tendone durante un comizio elettorale. “Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l’evolversi di quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime dell’incidente”, ha fatto sapere il candidato sul suo account X. L’incidente ha provocato diversi morti e feriti. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Cinema italiano in lutto, l’attore e produttore ci lascia dopo il terribile incidente

Leggi anche: Giallo in Italia, cadavere trovato sul lungomare

Messico, crolla il palco durante un comizio di Maynez

Il palco piazzato nel comune di San Pedro Garza, che fa parte dell’area metropolitana del centro industriale di Monterrey, nello stato nordorientale messicano di Nuevo Leon, stava ospitando il candidato presidenziale Jorge Álvarez Máynez. Il politico ha poi fatto sapere di stare bene ma che alcuni membri del suo staff sono rimasti feriti nell’incidente. “Torno sulla scena per sostenere le vittime”, ha detto Maynez. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Campi Flegrei, l’allarme del geologo Mario Tozzi

Leggi anche: Stipendio, bonus 2 Giugno in busta paga per gli italiani: come funziona

Messico, crolla il palco durante un comizio: è strage

All’inizio si parlava di 4 morti e 15 feriti ma il bilancio purtroppo era parziale. Secondo le ultime notizie, riportate da Today, sarebbero almeno 9 i morti, di cui un bambino, e oltre 50 le persone rimaste ferite nel crollo di un palco avvenuto durante un comizio elettorale nello Stato messicano settentrionale di Nuevo Leon. Sono tantissimi i video sui social che mostrano il momento del crollo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva