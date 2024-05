Esplode gomma di un pullman, decine di morti: come è successo

A causa dell’esplosione di una gomma, un pullman è finito fuori strada ed è precipitato in un burrone. L’impatto è stato violentissimo e il bilancio è di decine di morti e feriti. Il motivo dell’incidente non è dovuto ad un guasto o la presenza di sassi sull’asfalto, ma a qualcosa a cui non avremmo immaginato.

Esplode gomma di un pullman, decine di morti

Un pullman è uscito fuori strada nel sudovest di Nuova Delhi, in India, a causa dello scoppio di un pneumatico e finendo giù per un burrone. Il bilancio fornito dalle autorità e riportato dal giornale Dawn parla di almeno 28 morti. Tra le vittime della tragedia alle prime ore di oggi ci sono anche tre donne e altrettanti bambini. L’incidente è avvenuto nella zona di Washuk. Il pullman era partito da Turbat ed era diretto verso Quetta. Almeno 22 persone sono rimaste ferite e alcune sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. (continua dopo la foto)

Come è successo

Nelle scorse ore a Nuova Delhi la temperatura registrata è stata di 49,9° C. Un vero record secondo quanto riportato dall’Indian Meteorological Services. . Due stazioni alla periferia della città, Narela e Mungeshpur, hanno segnalato “forti ondate di caldo” e temperature mai viste prima. La stagione estiva con un clima torrido e secco non sono una novità in India, ma i ricercatori affermano che il cambiamento climatico sta portando a ondate di caldo più lunghe, più frequenti e più intense. (continua dopo la foto)

Caldo record a Nuova Delhi

Per la giornata di oggi, 29 maggio, si prevede un clima simile. Solo nel 2022 si erano raggiunti i 49 gradi. Nove giorni fa il termometro aveva già toccato quota 47 gradi in sole 24 ore. Una situazione preoccupante che ha spinto le autorità ad emettere un’allerta rossa per il caldo. I termometri della stazione meteorologica di Najafgarh, nella capitale indiana, hanno registrato domenica la temperatura più alta mai registrata nel Paese asiatico, 47,8 gradi, a cui subito è seguita, dalla città di Agra, sede dello sfarzoso Taj Mahal, la rilevazione di 47,7 gradi. Record che sono stati diffusi dal Dipartimento meteorologico indiano (IMD): “Si tratta della temperatura massima più alta di questa stagione“

Le autorità di Nuova Delhi hanno sottolineato la possibilità che l’acqua cominci a scarseggiare. In alcuni luoghi ci sono state chiusure alle rete idrica. Il ministro dell’acqua, Atishi Marlena, per questo ha invocato la “responsabilità collettiva” dei residenti per ridurre lo spreco d’acqua”.Gli effetti di questa aria torrida si sono già fatti sentire. Lunedì a causa del caldo in India sono morte quasi 1.500, persone. In uno studio pubblicato nel 2021 da meteorologi indiani, si è calcolato che 17mila persone sono morte negli ultimi 50 anni per il caldo.