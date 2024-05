Meteo, torna il gelo in Italia: dove arriva l’aria polare

In meteorologia la previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione delle conoscenze della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera in un tempo futuro ed in una data località. Gli esseri umani tentano di predire il tempo informalmente da millenni, e formalmente almeno dal XIX secolo. La previsione meteo si effettua a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera, utilizzando poi la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera secondo varie possibili tecniche. L’estate 2024 sembra destinata a non arrivare. La primavera, nonostante qualche giornata di sole, sta regalando alla nostra Penisola un clima decisamente insolito. A fare il punto della situazione è stato Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it. (Continua a leggere dopo le foto)

Un mese di Maggio da record con piogge sempre più frequenti sul Nord Italia e con temperature localmente sotto media. Nonostante ciò a livello globale corriamo verso il dodicesimo mese consecutivo più caldo della storia. Come riportato da La Repubblica, Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, ha confermato il trend del riscaldamento globale, anche se in Italia il caldo africano ancora non è arrivato e l’estate sembra lontana. Altre piogge e cali termici arriveranno nei prossimi giorni: in particolare le prossime ore vedranno accendersi frequenti focolai temporaleschi sul versante adriatico e, dalla sera, anche al Nord; all’estremo Sud e in Sardegna il tempo sarà splendido con tanto sole e massime fino a 27-30°C.

