Maxi tamponamento in autostrada tra più veicoli: code chilometriche

Un maxi tamponamento sull’autostrada questa mattina 29 maggio, intorno alle 11. 4 camion e 3 auto si sono scontrate provocando la morte di due persone e un ferito grave trasportato in elicottero all’ospedale più vicino. Il tratto è stato chiuso per consentire i soccorsi.

Maxi tamponamento in autostrada tra più veicoli

Erano circa le 11:30 quando, questa mattina, un maxi tamponamento ha coinvolto 4 camion e 3 macchine che procedevano nella A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto al KM 328 tra Valdarno e Incisa Reggello, in direzione Firenze. Due le persone che hanno perso la vita e una in gravi condizioni è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale di Carreggi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, arrivate con due unità hanno messo in sicurezza l’area e liberato gli occupanti dei veicoli coinvolti; la polizia stradale, meccanici, personale sanitario e addetti di Autostrade per l’Italia. (continua dopo la foto)

Le Vittime

Sono morti nel maxi tamponamento un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Ferito un uomo di 47 anni è stato trasportato a Careggi in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Pegaso 1. (continua dopo la foto)

Code chilometriche

Subito si sono iniziate a formare lunghe code che hanno raggiunto i 10 chilometri, fa sapere Autostrade per l’Italia. Nell’incidente è stata bloccata anche un’ambulanza che stava portando d’urgenza un bambino da Foligno all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire tutte le operazioni di rimozione dei mezzi. Per lo stesso incidente si è formato un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. “Chi è in viaggio verso Firenze – comunica Autostrade come percorso alternativo – deve uscire a Valdarno, prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare ad Incisa Reggello”