Spaventosa nube nei cieli, centinaia di evacuati: cos’è successo

Una spaventosa nube nera ha coperto il cielo nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno. Erano le 18:51 quando il vulcano si è svegliato ed eruttato. L’Istituto di vulcanologia e sismologia ha affermato che l’eruzione è durata sei minuti ed è stata preceduta da un “forte terremoto”. Centinaia le persone evacuate. Vediamo nel dettaglio dove è successo.

Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 nella notte

Leggi anche: Speranze finite, hanno trovato il corpo: era disperso da giorni

Il vulcano Kanlaon nelle Filippine è eruttato lunedì, producendo un enorme nube di cenere che si è innalzato fino a 5.000 metri sopra la vetta, causando la cancellazione di decine di voli. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha affermato che l’eruzione, avvenuta alle 18.51 ora locale, è durata sei minuti ed è stata preceduta da un “forte terremoto”. Le autorità delle Filippine hanno ordinato l’evacuazione di quattro centri abitati vicino al vulcano.Al momento non sono stati segnalati feriti né dispersi.

L’agenzia per la gestione delle emergenze della provincia di Negros occidentale ha detto che martedì mattina 1.500 persone avevano lasciato le proprie case. Oltre 60 voli sono stati cancellati durante la notte, lasciando a terra più di 5mila passeggeri. L’aeroporto di Bacolod-Silay ha ripreso le operazioni martedì alle 11, ma si prevedono ritardi per i passeggeri. Dato che il livello di allerta sul vulcano è stato alzato a 2 su 5. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Addio al nubilato finisce malissimo per lo sposo: il gesto indigna gli italiani

Nelle oltre 7.600 isole che compongono l’arcipelago delle Filippine, nell’Asia meridionale, c’è una ventina di vulcani attivi: il Kanlaon, situato a Negros la quarta isola più popolosa dell’arcipelago, è uno di quelli che erutta più frequentemente. Le autorità filippine hanno detto che è possibile che il vulcano erutti ancora, e che nei corsi d’acqua attorno a esso si verifichino esondazioni, frane di fango e altri rischi. Il monte Kanlaon si trova a cavallo tra due province e nel punto più alto dell’isola con un’altitudine di 2.465 metri sul livello del mare. (continua dopo il video)

Timelapse IP Camera footage from 6:51 PM to 6:57 PM of the explosive eruption at the Kanlaon Volcano summit crater taken by the Canlaon City (VKCC) observation station, 03 June 2024. The plume rose to 5000 meters above the vent. Incandescent ejecta can be seen to collapse from… pic.twitter.com/s9Fh9GpbbR