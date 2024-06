La politica italiana in lutto. L’ex sottosegretario della Legaè stato trovato morto oggi, 4 giugno, nel giardino della sua casa di Quinto di Treviso. L’uomo aveva 69 anni. Una notizia che ha creato sgomento nella comunità trevigiana, tra chi lo conosceva e anche nel mondo della politica, non solo tra le file della Lega. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto. (Continua a leggere dopo le foto)

Politica italiana in lutto: l’hanno trovato morto nel giardino di casa

Gianpaolo Dozzo, come riportato da Leggo, è stato trovato morto oggi, 4 giugno, nel giardino della sua casa di Quinto di Treviso. Ex sottosegretario della Lega, Dozzo aveva 69 anni e da un po’ di tempo soffriva di problemi al cuore. Tra le principali cause del decesso, potrebbe esserci proprio un malore improvviso. Dozzo era entrato in politica nel 1985 rimanendo per quattro legislature continuative nel consiglio comunale del suo paese, Quinto di Treviso, sempre tra le file dell’allora Lega Nord, Liga Veneta. Successivamente eletto alla Camera dei Deputati, è stato anche sottosegretario di Stato nel Governo Berlusconi. Nel 2011, Dozzo è stato nominato vicepresidente del Parlamento del Nord da Roberto Calderoli. Nel 2015 è entrato nel consiglio federale della Lega.

