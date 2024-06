Cinema italiano in lutto, ci lascia un pezzo di storia

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di uno dei suoi più grandi interpreti. Si è spento ieri sera, a Roma, all’età di 93 anni. L’attore era malato da tempo e alla fine ha alzato bandiera bianca. Il suo ricordo resterà per sempre impresso nella nostra memoria. (Continua…)

Leggi anche: Grave lutto nella cultura italiana, l’hanno trovato senza vita

Leggi anche: “Perdiamo una colonna”, lutto nella musica italiana

Cinema italiano in lutto

Lutto nel mondo del cinema: l’attore è morto all’età di 93 anni. La notizia è stata annunciata ieri sera. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Resterà per sempre insostituibile, sia come uomo che come artista. Nel corso della sua carriera aveva all’attivo oltre duecento film. Era molto amato sia dal pubblico del grande schermo che da quello televisivo. Da tempo lottava contro una grave malattia, che purtroppo se l’è portato via. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)