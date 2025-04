Southampton vs Crystal Palace: pronostico e analisi

Southampton–Crystal Palace sarà una sfida cruciale per entrambe le squadre nella trentesima giornata della Premier League. Mentre i Saints lottano per evitare il record negativo della stagione 2007-08, le Eagles mirano a continuare la loro incredibile striscia di vittorie. L’evento si svolgerà mercoledì alle 20:45 ed è un’opportunità per il Crystal Palace di avanzare ulteriormente in classifica.

Prestazione stellare del Crystal Palace

Il Crystal Palace è in un momento di forma straordinario. La squadra di Oliver Glasner ha recentemente garantito un posto nelle semifinali di FA Cup, travolgendo il Fulham per 3-0 grazie alle reti di Eze, Sarr e Nketiah. Questo successo non è isolato: gli Eagles sono imbattuti da metà febbraio e hanno accumulato cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. Il loro gioco si è evoluto significativamente, rendendo la squadra una contendere temibile nel campionato inglese, sebbene attualmente si trovino al dodicesimo posto.

Di contro, il Southampton, sotto la guida di Ivan Juric, sta vivendo una stagione disastrosa. I Saints sono all’ultimo posto della classifica e hanno perso le ultime cinque partite consecutive. Con solo 9 punti totalizzati finora, rischiano di battere il record negativo del Derby County della stagione 2007-08. Il loro rendimento casalingo è particolarmente preoccupante: un’altra sconfitta li renderebbe la terza squadra a perdere 10 partite consecutive in casa.

L’incontro con il Crystal Palace rappresenta un’opportunità per i Saints di interrompere la loro serie negativa, ma le previsioni non sono a loro favore. Al contrario, il Crystal Palace potrebbe capitalizzare il momento difficile del Southampton per ottenere un’altra vittoria e avvicinarsi ulteriormente alla zona europea.

Le quote delle scommesse vedono il Crystal Palace come favorito, con molte agenzie che offrono bonus allettanti per le nuove registrazioni, come suggerito da piattaforme come Goldbet e Snai.

Il confronto tra queste due squadre promette di essere intenso, con il Crystal Palace determinato a mantenere il suo slancio vincente e il Southampton disperato per un cambio di rotta.

