Tv in lutto, il famoso attore ucciso a colpi di pistola

Il famoso attore è stato ucciso, ferito da alcuni colpi di pistola lo scorso sabato 25 maggio 2024. La polizia giunta sul posto, ha trovato un uomo sanguinante, con ferite d’arma da fuoco, esanime sull’asfalto. Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è morto. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

L’attore statunitense, noto soprattutto per il ruolo di Brando Corbin nella serie Tv “General Hospital”, è stato ucciso nel centro di Los Angeles. Gli agenti di polizia hanno trovato Johnny Wactor sanguinante per strada nella zona di Pico Boulevard e Hope Street, dopo una richiesta di intervento intorno alle 3.25 di sabato 25 maggio. Dopo i soccorsi, l’attore è stato identificato. Sul profilo X della serie Tv “General Hospital”, è apparso un messaggio straziante dopo la notizia della morte di Johnny Wactor. “L’intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”. (Continua dopo le foto)

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB